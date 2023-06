Ocenenie Hercova misia si na Art Film Feste prevezmú Zdena Studenková a Eva Holubová

Záznam tlačovej konferencie

8.6.2023 (SITA.sk) -Primátor Košíc: "Košice sú zaslúžene domovom Art Film Festu už od roku 2016, pretože vďaka kvalitnej kultúrnej infraštruktúre dokážeme organizátorom ponúknuť to najlepšie festivalové zázemie v podobe Amfiteátra s atmosférou kina pod hviezdami či v moderných priestoroch Kunsthalle a Kulturparku. Art Film Fest je nielen hodnotnou prehliadkou filmového umenia, ale aj skvelou prezentáciou nášho mesta, do ktorého zakaždým pritiahne tisícky hostí a turistov. Obľúbený medzinárodný filmový festival bude nepochybne tým najlepším začiatkom letnej sezóny v Košiciach, ktorá sa tradične ponesie v znamení Košického kultúrneho leta plného ďalších atraktívnych podujatí.""Som rád, že sa nám podarilo pripraviť 29. ročník, pretože to nebolo ľahké. Nikdy to nebolo ľahké, ale v ostatnej dobe obzvlášť," uviedol v úvode tlačovej konferencie producent festivalua dodal: "Chcem sa poďakovať mestu Košice, Košickému samosprávnemu kraju a všetkým partnerom za to, že nám pomohli pripraviť festival na dôstojnej úrovni.""Pre Košický kraj je poctou, že Art Film Fest píše novodobé dejiny práve tu. Po ročnej pauze sme už hladní po kvalitných snímkach a festivalovej atmosfére. Župa opäť pomáha s organizáciou a projektmi, ktoré strhnú davy a zviditeľnia kraj. Aj preto sme vlani spustili Filmovú kanceláriu Košického kraja a jej výsledky sú fantastické. Len v tomto roku sa na území kraja bude točiť rekordných sedem celovečerných filmov. Do Košíc preto pozývam všetkých, ktorí chcú zažiť Cannes na Slovensku," povedal predseda Košického samosprávneho krajaUmelecký riaditeľ festivaluuviedol niekoľko zaujímavých štatistických údajov: "Počas ôsmich dní (16.-23. júna) uvedieme na siedmich rôznych premietacích miestach spolu 146 projekcií 119 filmov, z toho je 82 dlhometrážnych a 37 krátkych. V hlavnej medzinárodnej súťaži hraných filmov o cenu Modrý anjel máme 9 filmov zo štyroch rôznych kontinentov, pričom nie je bez zaujímavosti, že prevahu majú ženy režisérky."V bohatom programe rozdelenom do viacerých sekcií sa objavia aj štyri filmy, ktoré boli premiérovo predstavené na tohtoročnom festivale v Cannes. Najnovší film režiséra Wesa Andersonaa snímka(A Brighter Tomorrow), v ktorej si zahrala aj slovenská herečka pôsobiaca v Taliansku Barbora Bobulová boli súčasťou hlavnej súťaže. V sekcii Director’s Fortnight boli uvedené filmy(The Goldman Case) aDo programu sa opäť vracia aj Medzinárodná súťaž krátkych filmov. Zostavovateľ sekciedo nej vybral celkovo 36 filmov z celého sveta a v Košiciach budú uvedené v šiestich blokoch. Významným spôsobom bude prezentovaná domáca kinematografia, ktorej budú výlučne venované sekciečiNa 29. ročníku festivalu budú udelené tri honorárne ocenenia.si prevezme jeden z najvýznamnejších maďarských filmárova v rámci svojho pobytu v Košiciach sa zúčastní na krste slovenského prekladu románu. Jeho filmová adaptácia, ktorá má viac ako 7 hodín (presne 439 minút) vytvorila časový rekord v dĺžke jedného filmového diela v histórii Art Film Festu. Určite bude patriť k vrcholom festivalu podobne ako masterclass s jeho režisérom.Súčasťou festivalu budú aj ďalšie masterclassy na rôzne témy súvisiace s tvorbou audiovizuálnych diel (scenár, práca s archívom, špeciálne efekty apod.) a rôzne typy sprievodných podujatí, ktoré už majú svoje tradičné zastúpenie v programe – či už ide o prezentácie, výstavy, koncerty, verejné nahrávky obľúbených rozhlasových či televíznych programov.Špeciálne sa bude spomínať na prvého, nezabudnuteľného a jediného prezidenta Art Film Festu – Milana Lasicu. Úplne prvým filmom v programe tohto ročníka bude Oscarom ocenený film jeho najobľúbenejšieho režiséra Woody Allena. Výnimočnú príležitosť budú mať diváci vidieť na striebornom plátne aj pôvodne televízny film, ktorý mal zo svojej hereckej filmografie najradšej. Jeho dlhoročný spolupracovník Pavol Danišovič pripravil aj špeciálny. Piesne s jeho textami zaznejú v podaní známych osobností s excelentnou kapelou, ktorú zostavil Martin Valihora. Nebudú chýbať ani osobné spomienky, čítačky a príbehy spojené so životom a tvorbou tohto velikána. Svoju účasť prisľúbili Ady Hajdu, Dorota Nvotová, Natália Puklušová, Peter Lipa a originálne duo Dominika Kavaschová a Andrea Bučko, ktoré pripravujú dokonca špeciálne verzie piesní na texty Milana Lasicu. Určite sa v programe objavia ešte ďalší hostia a nebude sa iba spievať, ale aj s humorom spomínať, lebo inak sa to ani nedá.Oceneniesi prevezmú dve reprezentantky slovenskej a českej kinematografie.patrí k najobsadzovanejším českým herečkám. Len za posledných päť rokov hrala v trinástich filmoch a ôsmich seriáloch. Zásadný prelom v jej kariére znamenala úloha vo filme Knoflíkáři (1997), za ktorú bola nominovaná na Českého leva pre najlepšiu herečku vo vedľajšej úlohe. Druhú nomináciu získala za Pelíšky (1999), a napokon si odniesla Českého leva za film Ene Bene (1999). Mimoriadny úspech u divákov mal i film Pupendo (2003) a za svoju úlohu v komédii Účastníci zájezdu (2006) získala cenu pre najlepšiu herečku na festivale Tribeca v New Yorku a ďalšiu nomináciu na Českého leva. Zo svojej filmografie si pre Art Film Fest vybrala kultovú komédiu Jana Hřebejkasa na filmovom plátne sa po prvý raz objavila ako 20-ročná v poviedkovom filme Motív pre vraždu. V roku 1978 zaujala v rozprávkovom horore Panna a netvor. V roku 1982 stvárnila Gábinu v českej komédii storočia S tebou mě baví svět. Následne hrala vo filmoch Putování Jana Amose, O sláve a tráve, Kára plná bolesti, Južná pošta, Súkromné životy či Všetko čo mám rád. Diváci ju poznajú aj z mnohých televíznych filmov, ako aj inscenácií a seriálov. 