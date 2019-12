Ocenenie Lonely Planet pomohlo Tatrám, návštevnosť sa zvýšila

Nárast jednodenných návštevníkov

Obľúbené výlety v Tatrách

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.12.2019 - Ocenenie Vysokých Tatier za najzaujímavejšiu letnú európsku destináciu roku 2019 zo strany cestovateľského sprievodcu Lonely Planet zrejme prinieslo svoje ovocie. Podľa výkonnej riaditeľky Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké Tatry Lucie Blaškovej letná sezóna vo Vysokých Tatrách prekonala návštevnosť z roku 2018.Uplynulé leto oproti tomu predošlému podľa jej slov vykazuje až 8-percentný nárast počtu ubytovaných návštevníkov v Tatrách, čo predstavuje celkový počet okolo 115-tisíc ubytovaných hostí.„Prezentácia Tatier ako Best in Europe od Lonely Planet nás dostáva na nový stupienok na medzinárodnej úrovni. Prispievajú k tomu aj referencie návštevníkov, ako boli tento rok napríklad premiérovo futbalisti Arsenalu Londýn, ktorí objavujú naše Tatry,“ uviedla pre agentúru SITA Blašková.Výrazný nárast nastal aj u jednodenných návštevníkov Tatier, ktorých počty sa odhadujú až na 700-tisíc. Presné údaje však podľa výkonnej riaditeľky potvrdí po spracovaní dát až štatistický úrad.„Celkový percentuálny nárast počtu ubytovaných návštevníkov bol o 14,51 percenta, oveľa väčší nárast mali domáci návštevníci s nárastom 17,58 percenta a zahraniční návštevníci mali nárast 9,21 percenta,“ vysvetlila. Hoteliéri zase podľa nej hlásili v júli potvrdenú obsadenosť na zhruba 60 percent, no v auguste sa zvýšila na viac ako 80 percent. Toto leto tiež v Tatrách zaznamenali aj značný nárast počtu cykloturistov.Aj naďalej si prvé miesta v rámci zahraničných návštevníkov udržali v poradí Česko, Poľsko, Maďarsko, Nemecko a Ukrajina. „Za prvých osem mesiacov tohto roku majú najvyšší prírastok turisti z Maďarska, a to o 16,32 percenta, potom Česi, Ukrajinci a Poliaci,“ uviedla Blašková. Do Tatier však prichádzajú aj turisti z Litvy, Francúzska, Španielska, Izraelu a USA. Slovenské veľhory rovnako viac spoznávajú Škandinávci, Belgičania či Holanďania.V Tatrách sú tradične obľúbené výlety lanovkami na Štrbské Pleso či v Tatranskej Lomnici, rovnako aj ľahké a stredne pokročilé trasy ako tie na Popradské či Zelené Pleso.Z vysokohorských výletov sú to napríklad Rysy, kde býva koncentrácia turistov zvyčajne vyššia. „Nové atrakcie v Tatrách pre rodiny, detské ihriská a kútiky, hotelové wellness centrá, lezecká stena, rôzne športoviská aj termálny akvapark tiež priťahujú pozornosť turistov, zvlášť v horšom počasí,“ dodala výkonná riaditeľka tatranskej OOCR.Rebríček Best in Europe 2019 zostavili skúsení cestovatelia Lonely Planet, ktorí už viac ako 45 rokov hľadajú po celom svete nové zážitky z ciest. Tatry v rebríčku miest Tatry predbehli aj známe cestovateľské ciele. „Lonely Planet je jednoznačne vynikajúci nástroj pre propagáciu nášho regiónu v zahraničí. Naša OOCR sa pravidelne zúčastňuje rôznych významných veľtrhov a výstav, kde vďaka tomuto označeniu získavame kredit dôveryhodnej destinácie,“ poznamenala Blašková.