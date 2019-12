Mišo Kaščák ako generál ŠtB v novom projekte Mira Tótha Drť

Nová kapela, zložená zo špičkových slovenských a maďarských hudobníkov, si vo Fuge naživo otestovala debutový album Puntičkár, ktorý je skutočne nevídaným experimentom – ide o zhudobnenie výrokov z publikovaných rozhovorov s bývalým šéfom ŠtB, generálom Alojzom Lorencom.

Výroky do podoby hudobných textov prebásnil Marek Kundlák na popud známeho hudobného skladateľa a muzikanta Mira Tótha. Ten má na svojom konte napríklad Kvarteto siahajúcich chápadiel, venované Jánovi Kuciakovi a Martine Kušnírovej, ktoré na festivale Pohoda odohral svetoznámy Kronos Quartet. Miro k textom skomponoval melódie a celé skladby a oslovil ďalších špičkových hudobníkov – na klávesoch hrá skladateľka Lucia Chuťková, na gitare frontman mathrockových Vojdi Marek Buranovský, rytmiku má pod palcom maďarské duo – bubeník Áron Porteleki a basgitarista Márton Czernovszky. Sám Miro hrá na saxofóny a spev je v réžii šéfa festivalu Pohoda a lídra kultovej kapely Bez ladu a skladu Michala Kaščáka. Každý z členov prináša svoj vlastný rukopis a aranžérsky vklad, Drť hudobne osciluje medzi viacerými žánrami od punku cez alternatívu až po free jazz. „Nejde o technické hranie, reflektujeme naše okolie, čo nemusí byť vždy zábavné,” hovorí Miro Tóth o projekte, ktorý prináša tému neistoty a nevyjasnených otázok.

Vety v textoch devalvujú logiku, lebo sa snažia zakrývať pravdivosť samotného výroku. Sú cielene používané na zahmlievanie, zneistenie a odvrátenie od podstaty veci. Nejde teda len o ukazovanie prstom na osobu Alojza Lorenca, ide o fenomén režimu totality, ktorý ostáva vo vzduchu aj v dnešnej demokracii. „Ak sa ľudia začnú zamýšľať nad manipulatívnym zvrátením situácie a odvrátením pozornosti od merita otázky, náš projekt má zmysel. Ak niekto dnes hovorí, že dôvera voči KGB ostala, tak sa mi zdá, že niečo nie je v poriadku,” dodáva Miro Tóth.

Nadšený z projektu, ktorý Miro vymyslel, je aj Michal Kaščák, ktorý rád prijal úlohu frontmana. „Som vďačný, že ma Miro do Drte pozval,“ hovorí Mišo. „Drť, to je intenzívny umelecký tlak. Hudobný, textársky aj interpretačný. Miro skomponoval hudbu na pomedzí punku, jazzu a experimentu, ktorú členovia kapely úžasne posúvajú do neočakávaných dimenzií. Marek Kundlák spracoval rozhovor Alojza Lorenca tým najlepším možným spôsobom - nič nepridal, nič si nevymyslel. Vybrané tvrdenia ukazujú svet človeka, ktorý hýbe našou spoločnosťou desivým spôsobom. Drť je jednou z umeleckých možností, ako sa s tým vysporiadať,“ hovorí Kaščák, ktorý je na nie veľmi optimistické texty zvyknutý zo svojej materskej skupiny Bez ladu a skladu, no v prípade Drte, kde sa mení na generála ŠtB, dostáva podľa vlastných slov poriadne zabrať: „Koncerty sú pre mňa mimoriadne silné, štylizovať sa do osoby šéfa komunistickej tajnej služby a potom tvorcu sveta finančných skupín je vysilujúce a zároveň niečím oslobodzujúce.“

Svoj prvý plánovaný album venuje kapela obetiam perzekúcií, represií a vrážd komunistického režimu. Jeho vydanie je naplánované na začiatok budúceho roku a Drť ho chce uviesť aj koncertami po slovenských a českých kluboch. O booking Drte sa bude starať agentúra Real Something, ktorá zastrešuje alebo v minulosti zastrešovala úspešné slovenské skupiny The Ills, Nvmeri, Swan Bride, Diego, Tolstoys a viaceré ďalšie.

https://soundcloud.com/user-991262261/punti-k-r-demo-version