20. októbra 2025
Ocenenie Senior Friendly získali viaceré firmy a občianske združenia, ocenili aj Banskobystrický samosprávny kraj
Tagy: Ocenenie Senior friendly Súťaž
Ocenenie Senior Friendly získali viaceré firmy aj Banskobystrický samosprávny kraj. Cieľom projektu a súťaže je upriamenie pozornosti na ...
20.10.2025 (SITA.sk) - Ocenenie Senior Friendly získali viaceré firmy aj Banskobystrický samosprávny kraj. Cieľom projektu a súťaže je upriamenie pozornosti na problematiku starnutia populácie, podpora myšlienky aktívneho starnutia a medzigeneračnej spolupráce. Ocenení sú pritom tí, ktorí prispievajú k zmene prístupu k seniorom.
Ide už o 10. ročník projektu, ktorý organizuje Klub Luna Senior Friendly a Občianske združenie Bagar. Jubilejný ročník hodnotia po všetkých stránkach ako veľmi úspešný a najkvalitnejší, čo sa prejavilo aj v jeho kľúčovej aktivite, ktorou je práve súťaž o ocenenie Senior Friendly. Výsledky súťaže vyhlásili 17. októbra v Zichyho paláci v Bratislave.
Organizátori priblížili, že tento rok prišlo rekordné množstvo prihlášok. „Veľmi silné bolo zastúpenie v kategórii firiem, kde najvyššie ocenenie, plaketu Senior Friendly získali viaceré významné spoločnosti, medzi nimi Slovnaft, ktorý dlhodobo podporuje početnú skupinu svojich bývalých zamestnancov – seniorov. Spoločnosť Dr. Max v roku 2025 založila Nadačný fond Dr. Max s cieľom podporovať organizácie a ľudí, ktorí menia život seniorov. Spoločnosť Henkel Slovensko sa od roku 2018 systematicky venuje zlepšovaniu života seniorov prostredníctvom materiálnej pomoci a programu Henkel Helps,“ vymenovali organizátori.
Digitálnu inklúziu a bezpečnosť seniorov zase priniesla iniciatíva spoločnosti Lenovo Senior Class. Spoločnosť O2 zase priniesla kampaň na ochranu seniorov nad 65 rokov. Tí sa totiž často stávajú terčom falošných telefonátov a manipulatívnych online podvodov. Spomedzi menších a stredných firiem získali ocenenie spoločnosti Podotech a Velcon.
Plaketu získal aj Banskobystrický samosprávny kraj za projekt zriadenia Centier integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti o seniorov. Ďalej ocenili mestskú časť Bratislavy – Ružinov za množstvo celoročných aktivít zameraných na podporu integrácie seniorov do spoločnosti. Plaketu si odniesli aj mestá Myjava a Pezinok za aktivity, ktoré prepájajú generácie. Organizátori udelili aj čestné uznanie mestu Nová Baňa, obci Most pri Bratislave a bratislavským mestským častiam Rača a Vrakuňa.
„V kategórii neziskových organizácií plaketu Senior Friendly získalo občianske združenie Slovak Eco Quality, ktoré sa systematicky venuje environmentálnemu vzdelávaniu seniorov, ďalej Vetulus, občianske združenie, ktoré spustilo prvú slovenskú online platformu zameranú na praktické informácie pre seniorov v sociálnej oblasti, Kogneo, o.z. za vzdelávacie podujatia pre seniorov a Rímskokatolícka cirkev, farnosť Svätej rodiny Bratislava – Petržalka, ktorá je spoločenstvom otvoreným pre všetkých seniorov,“ informovali organizátori, ktorí udelili aj čestné uznanie, a to Zväzu diabetikov Slovenska Diatyrnavia Trnava a občianskemu združeniu Koľko lásky.
Počas slávnostného večera vyhlásili aj výsledky medzigeneračnej fotografickej súťaže Krásne spolu. Organizátori štvrtýkrát udelili Cenu Eduarda Kukana, ktorá je určená inšpiratívnych seniorov. Cenu získala podpredsedníčka Dozornej rady VÚB banky a bývalá viceguvernérka NBS Elena Kohútiková, ktorá je naďalej aktívna nielen vo finančnej sfére, ale aj vo viacerých spoločenských iniciatívach. Mimoriadne ocenenie v podobe plakety získala aj Slovenská pošta, ktorá vzdeláva seniorov v oblasti bezpečnosti či prevencie podvodov.
Zdroj: SITA.sk - Ocenenie Senior Friendly získali viaceré firmy a občianske združenia, ocenili aj Banskobystrický samosprávny kraj © SITA Všetky práva vyhradené.
