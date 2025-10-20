|
20. októbra 2025
Jesenný festival v ZOO prinesie lampiónový sprievod aj program pre deti
Tagy: Bratislavská ZOO Festival
ZOO Bratislava pozýva návštevníkov na jesenný festival, ktorý sa uskutoční od piatka 24. do nedele 26. októbra. Ako uvádza hovorkyňa ZOO Zuzana Dzurdzíková, ...
20.10.2025 (SITA.sk) - ZOO Bratislava pozýva návštevníkov na jesenný festival, ktorý sa uskutoční od piatka 24. do nedele 26. októbra. Ako uvádza hovorkyňa ZOO Zuzana Dzurdzíková, víkendový program sa začne každý deň o 15.00 vyrezávaním tekvíc na ihrisku pri bufete Plameniak.
Deti aj dospelí si budú môcť vytvoriť vlastné jesenné dekorácie podľa predlôh zvierat, pričom im bude pomáhať ZOO sprievodca. O 16:30 sa začne lampiónový pochod cez Karpatský les až k výbehu vlkov.
V nedeľu o 15.30 sa program rozšíri o špeciálne zážitkové čítanie pre deti. Počas celého víkendu budú pripravené sprievodné aktivity a komentované kŕmenia zvierat.
„Lampióny je možné zakúpiť v ZOOshope, povolené sú len tie s LED svetielkom," upozornila hovorkyňa. Počet tekvíc je limitovaný, preto odporúčajú priniesť si vlastnú, ktorú po podujatí dostanú zvieratá. Záujemcov o vyrezávanie tekvíc žiadajú o prinesenie si vlastného náradia na vyrezávanie.
Zdroj: SITA.sk - Jesenný festival v ZOO prinesie lampiónový sprievod aj program pre deti © SITA Všetky práva vyhradené.
