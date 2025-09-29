Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 29.9.2025
 Meniny má Michal, Michaela
 24hod.sk    Kultúra

29. septembra 2025

Ocenili laureátov Knihy roka Prešovského samosprávneho kraja 2024, nominovaných bolo 44 titulov


Najlepšie knižné tituly Prešovského samosprávneho kraja (PSK) za rok 2024 sú známe. Odborné poroty a verejnosť rozhodli o víťazoch ôsmeho ročníka ...



gettyimages 120004828 676x451 29.9.2025 (SITA.sk) - Najlepšie knižné tituly Prešovského samosprávneho kraja (PSK) za rok 2024 sú známe. Odborné poroty a verejnosť rozhodli o víťazoch ôsmeho ročníka literárno-čitateľskej súťaže Kniha roka PSK, ktorých vyhlásili v pondelok 29. septembra v Krajskej knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove.


Ako informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová, ocenenia získali knihy v štyroch kategóriách. V beletrii pre deti a mládež zvíťazil titul Zápisník jedného chlapca od Dávida Dziaka. V beletrii pre dospelých uspela básnická zbierka Prekročenie frontovej línie od Aleny Brindovej. V kategórii populárno-náučná literatúra si prvenstvo odniesla Anna Nagyová s publikáciou Pocta Jánovi Lazoríkovi, Duchovné bohatstvo našich predkov. V kategórii náučná literatúra zvíťazil kolektív autorov pod vedením Petra Kónyu s dielom Dejiny Stropkova.

O Cene verejnosti rozhodlo internetové hlasovanie 982 čitateľov, ktorí spolu odoslali 3 928 hlasov. Najviac podporili tituly Tajomstvo Dračej steny od Jozefa Žarnaya, Svätohorský denník. Tri cesty od Petra Soroku, Bardejovské potulky. Dejiny inak autora Petra Harčara a publikáciu Obnova Kostola Narodenia Panny Márie v Spišskom Štiavniku editora Matúša Hudáka.

„Už osem rokov prostredníctvom našej súťaže Kniha roka PSK podporujeme a propagujeme regionálnu tvorbu a autorov. Je to veľmi dobrá reklama pre celý náš kraj. Je potrebné, aby ľudia vedeli, aká je literatúra pre spoločnosť dôležitá a aké dôležité je živiť v nich krásu slova a literatúry, učiť ich umeniu, jemnocitu a vyjadrovaniu,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.

Ocenené tituly v aktuálnom 8. ročníku vzišli z celkovo 44 nominovaných kníh. Všetky nominované publikácie budú súčasťou putovnej výstavy, ktorá zavíta do knižníc v Bardejove, Humennom, Levoči, Poprade, Prešove, Starej Ľubovni, Svidníku a Vranove nad Topľou. Vyhlasovateľom súťaže je PSK spolu s ôsmimi regionálnymi knižnicami.


Zdroj: SITA.sk - Ocenili laureátov Knihy roka Prešovského samosprávneho kraja 2024, nominovaných bolo 44 titulov © SITA Všetky práva vyhradené.

