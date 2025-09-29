Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

29. septembra 2025

Akrobatka sa zrútila z hrazdy, o život prišla pred davom ľudí vrátane detí


Tragicky sa cez víkend skončilo predstavenie cirkusu Paula Buscha v Budyšíne vo východnom Nemecku. Viac ako 80 ľudí s hrôzou sledovalo, ako akrobatka padala z hrazdy na zem. Zomrela na mieste, oznámila polícia. ...



gettyimages 2160605648 676x451 29.9.2025 (SITA.sk) - Tragicky sa cez víkend skončilo predstavenie cirkusu Paula Buscha v Budyšíne vo východnom Nemecku. Viac ako 80 ľudí s hrôzou sledovalo, ako akrobatka padala z hrazdy na zem. Zomrela na mieste, oznámila polícia. Informuje o tom web The Mirror.


V nedeľu bolo na pokladni cirkusu oznámenie: „Z dôvodu úmrtia blízkej osoby bude cirkus zatvorený.“ Marina B., ktorá pochádzala z Malorky a s cirkusom cestovala po celom svete, bola hrdá na svoje povolanie a jej tragický posledný príspevok na Instagrame bol jej fotografiou v plnom lete. K fotke pridala text: „Tu hore sa mi pracuje najlepšie.“

Riaditeľ nemeckého cirkusového združenia Ralf Huppertz pre noviny Bild povedal: „Je nezvyčajné, aby dobre vyškolená umelkyňa ako Marina neprežila pád z výšky iba piatich metrov. Možno sa jej na hrazde zakrútila hlava.“

Starosta Budyšína Karten Vogt vyjadril svoje zármutok z incidentu: „Nehoda nás hlboko zasiahla. V mene mesta vyjadrujem úprimnú sústrasť príbuzným a pozostalým. Myslíme na rodiny a všetkých, ktorých táto hrozná nehoda zasiahla.“


Zdroj: SITA.sk - Akrobatka sa zrútila z hrazdy, o život prišla pred davom ľudí vrátane detí © SITA Všetky práva vyhradené.

