Pondelok 29.9.2025
Meniny má Michal, Michaela
29. septembra 2025
Akrobatka sa zrútila z hrazdy, o život prišla pred davom ľudí vrátane detí
Tragicky sa cez víkend skončilo predstavenie cirkusu Paula Buscha v Budyšíne vo východnom Nemecku. Viac ako 80 ľudí s hrôzou sledovalo, ako akrobatka padala z hrazdy na zem. Zomrela na mieste, oznámila polícia. ...
29.9.2025 (SITA.sk) - Tragicky sa cez víkend skončilo predstavenie cirkusu Paula Buscha v Budyšíne vo východnom Nemecku. Viac ako 80 ľudí s hrôzou sledovalo, ako akrobatka padala z hrazdy na zem. Zomrela na mieste, oznámila polícia. Informuje o tom web The Mirror.
