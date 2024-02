Ochota Slovákov ohlasovať korupciu je v súčasnosti najvyššia, zaujímavý je postoj sympatizantov Andreja Danka

Tesná väčšina by to neoznámila

Najodvážnejší sú voliči PS

18.2.2024 (SITA.sk) - Ochota obyvateľov Slovenska ohlásiť korupciu na polícii je momentálne najvyššia v histórii prieskumov. Uvádza to na svojej internetovej stránke organizácia Transparency International Slovensko s poukazom na prieskum agentúry Focus.Podľa neho na otázku „Keby si od Vás niekto pýtal úplatok, alebo by ste vedeli o niekom, kto berie úplatky, na koľko je pravdepodobné, že by ste to ohlásili na polícii?“, odpovedalo v januári 2024 pozitívne 40,3 percenta respondentov.„Je to viac ako kedykoľvek dosiaľ, hoci rovnakú otázku sme v prieskume naposledy kládli ešte v roku 2021," uviedlo TIS. Zároveň však podľa mimovládky platí, že tesná väčšina ľudí by úplatky stále neoznámila.„Podiel odpovedí „určite nie + asi by neoznámili“ dosiahol 50,1 percenta, necelá desatina odpovedať nevedela. Historicky najnižší je tak aj podiel ľudí, ktorí by korupciu podľa vlastných tvrdení neohlásili," skonštatovalo TIS.Z hľadiska demografických dát je podľa Transparency nepatrný rozdiel v prospech oznamovania ženami, odhodlanejší sú skôr mladší ľudia, vzdelaním výraznejšie vyčnievajú ľudia s vysokoškolským vzdelaním, medzi ktorými by úplatky oznámila vyše polovica z nich.„Regionálne je odhodlanosť nahlasovať úplatky najvyššia v Trnavskom kraji (55,4 percenta), najnižšia v Košickom (27,6 percenta)," uviedlo TIS.Pokiaľ ide o politické preferencie respondentov, podstatne menej tolerantní ku korupcii sú podľa TIS voliči opozície ako koalície (53,7 vs. 41,5 percenta), pričom najvyšší podiel presahujúci 60 percent je medzi voličmi Progresívneho Slovenska „Pri prezidentských preferenciách by na políciu podľa vlastných slov išli predovšetkým sympatizanti Ivana Korčoka (56,3 percenta), ale aj Andreja Danka (52 percenta). V prípade sympatizantov bývalého ministra spravodlivosti a expredsedu Najvyššieho súdu SR Štefana Harabina dosahuje tento podiel len 40,4 percenta," doplnilo TIS.Prieskum agentúry Focus pre TIS sa uskutočnil v dňoch 16. až 23. januára, teda ešte pred schválením novely Trestného zákona v parlamentne.