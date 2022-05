Ochrana klímy sa dá robiť aj zdola, začať treba od seba

Príklady dobrej praxe

Život Daniely Hrončovej bol už odmalička úzko spätý s prírodou a ekologickým témam sa venovala aj na vysokej škole. V otázkach ochrany klímy a životného prostredia sa začala angažovať pri avizovanej výstavbe spaľovne odpadov pri meste Šaľa, proti ktorej sa verejne a otvorene postavila. "Bol to pre mňa impulz konať a začať šíriť osvetu v otázkach klimatickej zmeny a predstavovať inovácie ekologickejších riešení, ako je postavenie spaľovne neďaleko malého okresného mesta," spomína Daniela Hrončová. Následne sa po materskej a rodičovskej dovolenke zamestnala v súkromnej Cirkevnej základnej škole Narnia. Okrem iného začala tvoriť koncept environmentálnej výchovy pre deti. "Prinášam rôznorodé zelené témy zamerané na trvalo udržateľný rozvoj, riešenia klimatickej zmeny a cez praktické aktivity sa ich snažím sprostredkovať aj deťom. Zároveň do našich ekologických tém zapájam aj ďalších ľudí a šírim takýmto spôsobom povedomie o problematike," tvrdí ambasádorka.Trvalo udržateľnejší životný štýl treba podľa Daniely Hrončovej začať viesť od seba. Viac si všímať a meniť svoje zaužívané návyky, ktoré majú negatívny dopad na životné prostredie. Sama sa rozhodla robiť veci inak a snaží sa ísť príkladom. "Usilujem sa vedome predchádzať vzniku odpadu, separujem, recyklujem, kompostujem, cestujem MHD a vlakom, šetrím vodu, energiu, sadím stromy, vyhľadávam výrobky šetrné k prírode, nakupujem lokálne a čo najviac bezobalovo," vymenúva niektoré praktické veci zo svojho každodenného života. Ako ambasádorka ECP vidí prínos najmä v nových informáciách o inováciách a príkladoch dobrej praxe, ktoré je možné prakticky využiť na dennej báze. "Kade chodím šírim osvetu a vyzývam ľudí, aby sa pridali k Európskemu klimatickému paktu. Som optimistka a hľadám spôsoby, ako sa tieto problémy dajú riešiť a nie naopak," uzatvára Daniela Hrončová, ktorá trvalo udržateľný rozvoj chápe ako snahu zachovať našu planétu pre deti a ďalšie generácie.Simona Hlaváčová je rada súčasťou zmien a riešení, ktoré sa dajú robiť aj zdola. Pomaly, postupne a hlavne udržateľne. Dôkazom je trnavská Baterkáreň, prvé komunitné reuse centrum na Slovensku, ktoré spoluzakladala pred takmer tromi rokmi s Janou Rehákovou.Dnes funguje ako sociálny podnik, ktorý v sebe ukrýva obchodno-komunitný priestor. Jeho cieľom je mať pod jednou strechou možnosti, informácie a vzdelávanie ohľadom zmeny životného štýlu, ktorý zaťažuje životné prostredie. "Učíme a motivujeme ľudí žiť udržateľnejšie a zároveň im na to vytvárame podmienky. Pomáhame im zmeniť postoj k nákupom, tovaru i k odpadu. Udržateľný život nie je o tom veci hromadiť a vlastniť, ale aj o tom, ako sa ich zodpovedne zbavovať, prípadne vedome redukovať odpad, ktorý tvoríme na nevyhnutné minimum," vysvetľuje Simona. Ľudia môžu v Baterkárni darovať nepotrebné veci a dať im tak druhú šancu, nakúpiť si v bezobalovom obchode, navštíviť charitatívny second hand obchod alebo zdieľanú dielňu. Centrum sa zároveň venuje vzdelávaniu v ekologických témach a vytvára uvedomelú zelenú komunitu. Simona hovorí o priestore, kde si sama dobíja "baterky", aj keď posledné týždne funguje predovšetkým ako výdajňa humanitárnej pomoci pre ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine.Na samom začiatku bola snaha dvoch spoluzakladateliek robiť veci odlišne. "Začali sme organizovať barterové výmenné podujatia, až následne sme si otvorili Baterkáreň, ktorá sa postupne rozrastala aj na základe našich nápadov a dopytu komunity. Všetko, čo dnes robíme stojí na presvedčení, že zmena životného štýlu je nevyhnutná. Klimatická kríza je reálne tu, ale najťažšie je zmeniť myslenie ľudí. Dá sa to robiť postupne a my chceme ísť príkladom. Nekázať, ale konať," deklaruje Simona, ktorá je v tomto smere idealistka. Vychádza z presvedčenia, že pre ľudí je prirodzené spolupracovať a byť súčasťou životného prostredia, ktoré si chcú chrániť. Keďže jednou zo stratégie Európskej zelenej dohody je aj obehová ekonomika, stala sa ambasádorkou ECP. "Prekladám trvalú udržateľnosť do ľudskej reči, aby sa jej princípy dostali k čo najväčšiemu počtu ľudí, ktorí môžu byť nápomocní v stave klimatickej núdze," tvrdí Simona Hlaváčová o svojom poslaní. V Baterkárni "nabíja" ľudí zelenými riešeniami a rada pomáha. Kolegyne o nej tvrdia, že je hyperaktívna a má veľký potenciál. Mení a inšpiruje komunitu okolo seba. "Ekoživotu" a zmysluplnej zmene, ktorej je súčasťou, totiž tvrdohlavo verí. "Každé mesto si zaslúži svoju Baterkáreň, je to však robota, ktorú treba robiť od srdca," priznáva Simona na záver.Predstavte si verejný priestor, v ktorom sa nudíte alebo cítite menej komfortne. Čo urobíte?Ruku na srdce. Väčšina z nás asi siahne po mobilnom telefóne a prestane vnímať, čo sa deje naokolo. Pohltí nás naša virtuálna bublina. Alternatívu do verejného priestoru priniesla Nina Mikušková a v rámci diplomovej práce na Fakulte výtvarných umení VUT v Brne vymyslela kartovú hru a mobilnú aplikáciu s názvom BEEN THERE TOGETHER. "Napriek tomu, že ide o hru pre jedného hráča, jej cieľom je zapojiť do nej aj ďalších ľudí z okolia. Otázky a úlohy vás vyzývajú, aby ste sa rozprávali s neznámymi ľuďmi, našli si nových priateľov alebo spolupracovali s ľuďmi, ktorých vidíte prvýkrát. Hra trénuje sociálnu odvahu a pomáha cítiť sa vo verejnom priestore pohodlnejšie, nebáť sa prejaviť solidaritu a osobnú angažovanosť," vysvetľuje Nina. Celá hra je založená na kartičkách, ktoré sú farebne odlišné. Každá farba reprezentuje jednu zo štyroch kategórií. Žltá je výskum. Ide o to, aby ste skúmali okolité prostredie a ľudí v ňom. Zelená je interakcia. Prostredníctvom jednoduchých interakcií vám kartičky pomôžu zmeniť atmosféru miesta, v ktorom sa nachádzate. Modrá je dialóg. Dialógové karty vám uľahčia začiatok konverzácie s človekom, ktorého chcete spoznať. Najťažšia je červená kategória symbolizujúca spoluprácu. Na splnenie tejto úlohy budete potrebovať ochotného dobrovoľníka. Výhodou konceptu hry je, že sa dá hravo obmieňať. Prispôsobená môže byť napríklad pre deti v nemocniciach a pomôcť im tak komunikovať so zdravotným personálom. Dnes existuje už 35 unikátnych verzií. Sú "šité" na mieru konkrétnym mestám, festivalom, konferenciám a školám.Táto myšlienka stála za vznikom klimatickej verzie hry BEEN THERE TOGETHER. Nesie podtitul Game on, Climate! a hravou formou "rozohráva" pálčivú tému. Určená je pre ľudí, ktorým zmena klímy nie je ľahostajná a zaujímajú sa o životné prostredie okolo seba. Zrodila sa počas pandémie, keď nebolo odporúčané navštevovať verejné priestory. "Snažili sme sa nájsť tému, ktorej takpovediac horí čas. Oslovili sme klimatické skupiny a množstvo odborníkov a organizácií z celej Európy, ktoré sa venujú ekovzdelávaniu a environmentálnym otázkam. Vznikol balíček 40 kariet a aktivít, ktoré sa točia okolo klimatickej krízy a ochrany životného prostredia. Hráč je zároveň iniciátorom zmien vo svojej skupine alebo komunite," vysvetľuje pozadie vzniku Nina. Otvára aj netradičné ekologické témy ako klimatická úzkosť alebo vyhorenie z aktivizmu. "Mojou najobľúbenejšou kartou je výzva dopriať si čas na zdieľanie obľúbených zelených miest, kam sa človek rád utieka," prezrádza Nina. Hra funguje aj online a dáva priestor na osobné ekologické výzvy pre hráčov v každodennom živote a ich verejné zdieľanie. Nina Mikušková, ktorá sa iniciatívne zapojila do Mládežníckej výzvy Európskeho klimatického paktu "Youth Climate Pact Challenge", sa plánuje hrať aj naďalej. V hlave už nosí ďalšie možnosti ako hru zveľaďovať, prinášať nové verzie a hravou formou otvárať ďalšie zaujímavé témy.Iniciatíva Európsky klimatický pakt vyzýva všetkých ľudí, aby sa zamysleli nad dopadmi klimatickej krízy a nad tým, ako ich môžu zmierniť. Nemusí ísť o veľké veci, stačí sa zamyslieť nad tým, aké zmeny sa dajú urobiť pri vykonávaní bežných, každodenných činností. Každý môže začať s tým, čo mu je najprirodzenejšie. Svoj prísľub je možné zaregistrovať aj na platforme www.count-us-in.org a pridať sa tak k tisíckam ľudí, ktorým záleží na budúcnosti našej planéty.