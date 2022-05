Slováci sa opäť predviedli. Hoaxom veria najviac v celej Európe a vojna na Ukrajine má podľa nich jasného vinníka

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

20.5.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenská republika patrí ku krajinám s najvyšším výskytom ľudí v celej Európe, ktorí prepadli dezinformáciám. Uviedla to polícia vo svojom profile Hoaxy a podvody - Polícia SR v súvislosti s prieskumom agentúry YouGov.Podľa prieskumu 31 percent Slovákov si myslí, že za vojnou na Ukrajine je NATO . Je to druhý najvyšší počet zo skúmaných krajín. Celkovo 38 percent opýtaných si myslí, že za vojnu môže Ruská federácia, čo je tretí najnižší výsledok.„Dva roky života s COVID-19 ukázali, že Slovenská republika patrí medzi najzraniteľnejšie krajiny v Európe, čo sa týka dopadu dezinformácií na obyvateľov. Hoaxy zanechali za sebou mnoho mŕtvych ľudí, ktorí sa v podstate dobrovoľne rozhodli zomrieť, lebo uverili klamstvám,“ napísala polícia s tým, že rovnaký trend pokračuje pri ďalšej globálnej téme, a to vojne na Ukrajine.