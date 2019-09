Ochrana klímy spojí slovenské mestá a obce

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.9.2019 (Webnoviny.sk) -"Už päť rokov spolu so svojimi zákazníkmi podporujeme vybrané projekty, ktoré zlepšujú podmienky na život v našej spoločnosti. Životné prostredie je jednou z oblastí, ktoré sme sa rozhodli v rámci zodpovedného podnikania našej spoločnosti podporovať, a preto sa nielen finančne spolupodieľame aj na projekte Klíma nás spája. Klimatické zmeny sa totiž týkajú nás všetkých, a práve preto musí so zmenou začať každý sám od seba, či už ako jednotlivec, alebo ako spoločnosť, ktorá pôsobí na trhu," povedal Martin Podhradský, konateľ spoločnosti dm drogerie markt.Podstatou tohtoročnej aktivity sú adaptačné opatrenia na zmenu klímy v 25 vybraných obciach, mestách alebo mestských častiach prostredníctvom ich praktickej realizácie. Do projektu Klíma nás spája tak môže byť zapojené mesto, mestská časť, obec alebo združenie, ktoré sa zaoberá environmentálnou tematikou v rámci konkrétneho mesta, mestskej časti alebo obce. Prihlásiť sa môžu individuálne alebo ich možno odporučiť cez www.dm-spolocne.sk v termíne od 2. septembra do 15. októbra 2019."Postupne sa prebiehajúca klimatická zmena už začala označovať za klimatickú krízu. Dôsledky pociťujeme všetci v podobe vyšších teplôt, sucha a prívalových dažďov. Je preto dôležité pripraviť našu krajinu na tieto zmeny, aby sa čo najviac zmiernili ich vplyvy. Na to slúžia príklady dobrej praxe vytvorené v rámci projektu Klíma nás spája, ktorý umožňuje vytváranie malých lokálnych opatrení, slúžiacich ako inšpirácie pre okolité mestá a obce, či vytváranie väčších opatrení," hovorí Petra Ježeková, manažérka projektu z CEEV Živica.Adaptačné opatrenia na zmenu klímy sú momentálne environmentálnou prioritou nielen na globálnej, ale aj na európskej a národnej úrovni. Aby sa téma nestala iba teóriou či neuchopiteľnou stratégiou, ponúka dm {spoločne} vybraným projektom škálu adaptačných opatrení, ktoré sú v rámci projektu cenovo dostupné, replikovateľné a realizovateľné, ako napríklad dažďová záhrada, vertikálna zeleň, vegetačné steny, zber dažďovej vody, prírode blízka údržba zelene, zelená strecha a mnohé ďalšie.Spolupracovníci dm a odborná porota zložená z odborníkov CEEV Živica a iných environmentálnych organizácií do polovice novembra 2019 vyberú 25 projektov, ktorým dm ponúkne dobrovoľnícku prácu spolupracovníkov a zákazníkov, lokálnu komunikačnú podporu, finančný príspevok 1600 eur na realizáciu projektu a úhradu nákladov centru CEEV Živica pre potreby projektu. Patronát nad iniciatívou opäť preberajú jednotlivé dm filiálky, čím sa na lokálnej úrovni vytvára a prehlbuje susedský vzťah medzi spolupracovníkmi a zákazníkmi dm, ale aj zástupcami rôznych lokálnych organizácií. Tak sa dm, zosobnená vo svojich spolupracovníkoch, stáva dobrým susedom svojich zákazníkov.Viac na www.dm-spolocne.sk