Koalícia sa musí spoliehať na kšefty, za vznikom Pellegriniho vlády vidí Kollár exprezidenta Kisku

17.9.2019 (Webnoviny.sk) - Koaliční poslanci boli nervózni, lebo už to nemajú plne v rukách. Myslí si to predseda hnutia Sme rodina Boris Kolár. Parlament v utorok nevyslovil nedôveru premiérovi Petrovi Pellegrinimu, a tým aj jeho kabinetu. Za odvolanie hlasovalo 62, proti bolo 66 poslancov.„Sme tesne pred voľbami, koalícia nemá väčšinu a už sa musia spoliehať len na nejaké obchody, kšefty a zákulisné špinavosti. Padli tu aj otázky, či ja nie som zodpovedný za to, že táto vláda nepadla. Tak pán Kiska je potom zodpovedný za to, že táto vláda vznikla. Lebo, ak by ju nevymenoval, tak by bola úradnícka vláda a garantujem vám, že všetky politické strany by sa dali dokopy a urobili by predčasné parlamentné voľby. Keď už ide o toto, tak sa poďme baviť o tom, prečo pán Kiska vymenoval túto vládu,“ objasnil svoje stanovisko Kollár.Schôdza, na ktorej chcela opozícia odvolať predsedu vlády, sa začala v piatok o 13:00. Rozprava trvala viac ako desať hodín a skončila sa pred polnocou.Opozičným poslancom sa nepáči, ako sa predseda vlády postavil k odvolaniu dnes už bývalej štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti Moniky Jankovskej za údajnú komunikáciu s Marianom K.