 Z domova

09. januára 2026

Ochrana kritickej infraštruktúry je pasívna, legislatívne zmeny majú priniesť proaktívny systém


Prístup k ochrane kritickej infraštruktúry v SR musí prejsť od pasívneho k aktívnemu. Vyplýva to zo Stratégia odolnosti kritických subjektov SR, ktorý v piatok schválila vláda. Tri kľúčové ...



66d6d13a60806788082881 676x451 9.1.2026 (SITA.sk) - Prístup k ochrane kritickej infraštruktúry v SR musí prejsť od pasívneho k aktívnemu. Vyplýva to zo Stratégia odolnosti kritických subjektov SR, ktorý v piatok schválila vláda.

Tri kľúčové ciele


V pôvodnom modeli ochrany a obrany prvkov kritickej infraštruktúry podľa Ministerstva vnútra SR absentovali dynamické opatrenia a zameriaval sa skôr na statické a reaktívne opatrenia po vzniku udalosti. Naopak, aktuálne legislatívne zmeny v oblasti kritickej infraštruktúry majú podľa rezortu za cieľ nahradiť tento prekonaný model robustnejším, proaktívnym systémom.

Tento systém sa zakladá na troch kľúčových cieľoch,“ uviedol rezort vnútra s tým, že prvým je proaktívny prístup, konkrétne potreba prechodu od reaktívneho k proaktívnemu prístupu. Reagovanie na hrozby sa nahradí dôrazom na systematické predvídanie, monitorovanie a plánovanie.

Nové opatrenia sa snažia identifikovať potenciálne riziká skôr, než sa naplnia,“ zdôraznilo ministerstvo. Druhým cieľom je posilnenie plánovania a reakcie, konkrétne vytvorenie dynamického systému s jasnými postupmi pre rôzne typy hrozieb. „To zahŕňa aj lepšiu koordináciu medzi štátnymi orgánmi a kritickými subjektmi,“ vysvetlil rezort vnútra.

Bezpečnostné hrozby


Tretím cieľom je komplexný prístup k odolnosti, konkrétne zmena filozofie ochrany kritickej infraštruktúry, ktorá sa neobmedzuje len na fyzickú bezpečnosť, ale zahŕňa aj schopnosť rýchlo sa zotaviť z narušení spôsobených kybernetickými bezpečnostnými incidentmi, prírodnými katastrofami, ľudskými, dodávateľskými alebo organizačnými systémovými zlyhaniami, inými technogénnymi a asymetrickými hrozbami. Medzi najväčšie bezpečnostné hrozby, ktoré dlhodobo ovplyvňujú bezpečnostné prostredie v Európe, patrí podľa ministerstva vnútra terorizmus.

V súčasnosti platí na území SR zvýšený 2. stupeň teroristického ohrozenia 4-stupňovej škály, ktorý reflektuje na pretrvávajúce teroristické hrozby v niektorých európskych štátoch, ako aj na bezpečnostnú situáciu v SR,“ pripomenul rezort. Odolnosť je pritom podľa ministerstva základným predpokladom na zvládanie moderných bezpečnostných výziev vo všeobecnosti. „Uvedené platí aj na úseku kritickej infraštruktúry,“ dodal rezort vnútra.


Zdroj: SITA.sk - Ochrana kritickej infraštruktúry je pasívna, legislatívne zmeny majú priniesť proaktívny systém © SITA Všetky práva vyhradené.

