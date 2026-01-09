|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 9.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Alexej
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
09. januára 2026
Ochrana kritickej infraštruktúry je pasívna, legislatívne zmeny majú priniesť proaktívny systém
Prístup k ochrane kritickej infraštruktúry v SR musí prejsť od pasívneho k aktívnemu. Vyplýva to zo Stratégia odolnosti kritických subjektov SR, ktorý v piatok schválila vláda. Tri kľúčové ...
Zdieľať
9.1.2026 (SITA.sk) - Prístup k ochrane kritickej infraštruktúry v SR musí prejsť od pasívneho k aktívnemu. Vyplýva to zo Stratégia odolnosti kritických subjektov SR, ktorý v piatok schválila vláda.
V pôvodnom modeli ochrany a obrany prvkov kritickej infraštruktúry podľa Ministerstva vnútra SR absentovali dynamické opatrenia a zameriaval sa skôr na statické a reaktívne opatrenia po vzniku udalosti. Naopak, aktuálne legislatívne zmeny v oblasti kritickej infraštruktúry majú podľa rezortu za cieľ nahradiť tento prekonaný model robustnejším, proaktívnym systémom.
„Tento systém sa zakladá na troch kľúčových cieľoch,“ uviedol rezort vnútra s tým, že prvým je proaktívny prístup, konkrétne potreba prechodu od reaktívneho k proaktívnemu prístupu. Reagovanie na hrozby sa nahradí dôrazom na systematické predvídanie, monitorovanie a plánovanie.
„Nové opatrenia sa snažia identifikovať potenciálne riziká skôr, než sa naplnia,“ zdôraznilo ministerstvo. Druhým cieľom je posilnenie plánovania a reakcie, konkrétne vytvorenie dynamického systému s jasnými postupmi pre rôzne typy hrozieb. „To zahŕňa aj lepšiu koordináciu medzi štátnymi orgánmi a kritickými subjektmi,“ vysvetlil rezort vnútra.
Tretím cieľom je komplexný prístup k odolnosti, konkrétne zmena filozofie ochrany kritickej infraštruktúry, ktorá sa neobmedzuje len na fyzickú bezpečnosť, ale zahŕňa aj schopnosť rýchlo sa zotaviť z narušení spôsobených kybernetickými bezpečnostnými incidentmi, prírodnými katastrofami, ľudskými, dodávateľskými alebo organizačnými systémovými zlyhaniami, inými technogénnymi a asymetrickými hrozbami. Medzi najväčšie bezpečnostné hrozby, ktoré dlhodobo ovplyvňujú bezpečnostné prostredie v Európe, patrí podľa ministerstva vnútra terorizmus.
„V súčasnosti platí na území SR zvýšený 2. stupeň teroristického ohrozenia 4-stupňovej škály, ktorý reflektuje na pretrvávajúce teroristické hrozby v niektorých európskych štátoch, ako aj na bezpečnostnú situáciu v SR,“ pripomenul rezort. Odolnosť je pritom podľa ministerstva základným predpokladom na zvládanie moderných bezpečnostných výziev vo všeobecnosti. „Uvedené platí aj na úseku kritickej infraštruktúry,“ dodal rezort vnútra.
Zdroj: SITA.sk - Ochrana kritickej infraštruktúry je pasívna, legislatívne zmeny majú priniesť proaktívny systém © SITA Všetky práva vyhradené.
Tri kľúčové ciele
V pôvodnom modeli ochrany a obrany prvkov kritickej infraštruktúry podľa Ministerstva vnútra SR absentovali dynamické opatrenia a zameriaval sa skôr na statické a reaktívne opatrenia po vzniku udalosti. Naopak, aktuálne legislatívne zmeny v oblasti kritickej infraštruktúry majú podľa rezortu za cieľ nahradiť tento prekonaný model robustnejším, proaktívnym systémom.
„Tento systém sa zakladá na troch kľúčových cieľoch,“ uviedol rezort vnútra s tým, že prvým je proaktívny prístup, konkrétne potreba prechodu od reaktívneho k proaktívnemu prístupu. Reagovanie na hrozby sa nahradí dôrazom na systematické predvídanie, monitorovanie a plánovanie.
„Nové opatrenia sa snažia identifikovať potenciálne riziká skôr, než sa naplnia,“ zdôraznilo ministerstvo. Druhým cieľom je posilnenie plánovania a reakcie, konkrétne vytvorenie dynamického systému s jasnými postupmi pre rôzne typy hrozieb. „To zahŕňa aj lepšiu koordináciu medzi štátnymi orgánmi a kritickými subjektmi,“ vysvetlil rezort vnútra.
Bezpečnostné hrozby
Tretím cieľom je komplexný prístup k odolnosti, konkrétne zmena filozofie ochrany kritickej infraštruktúry, ktorá sa neobmedzuje len na fyzickú bezpečnosť, ale zahŕňa aj schopnosť rýchlo sa zotaviť z narušení spôsobených kybernetickými bezpečnostnými incidentmi, prírodnými katastrofami, ľudskými, dodávateľskými alebo organizačnými systémovými zlyhaniami, inými technogénnymi a asymetrickými hrozbami. Medzi najväčšie bezpečnostné hrozby, ktoré dlhodobo ovplyvňujú bezpečnostné prostredie v Európe, patrí podľa ministerstva vnútra terorizmus.
„V súčasnosti platí na území SR zvýšený 2. stupeň teroristického ohrozenia 4-stupňovej škály, ktorý reflektuje na pretrvávajúce teroristické hrozby v niektorých európskych štátoch, ako aj na bezpečnostnú situáciu v SR,“ pripomenul rezort. Odolnosť je pritom podľa ministerstva základným predpokladom na zvládanie moderných bezpečnostných výziev vo všeobecnosti. „Uvedené platí aj na úseku kritickej infraštruktúry,“ dodal rezort vnútra.
Zdroj: SITA.sk - Ochrana kritickej infraštruktúry je pasívna, legislatívne zmeny majú priniesť proaktívny systém © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Suchoba podal odvolanie voči rozsudku Špecializovaného trestného súdu, trvá na svojej nevine
Suchoba podal odvolanie voči rozsudku Špecializovaného trestného súdu, trvá na svojej nevine
<< predchádzajúci článok
Vláda schválila slovenských kandidátov na sudcu ESĽP
Vláda schválila slovenských kandidátov na sudcu ESĽP