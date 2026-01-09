Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

09. januára 2026

Vláda schválila slovenských kandidátov na sudcu ESĽP


Kandidátmi Slovenska na funkciu sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva sú Ondrej Laciak,



Zdieľať
eu_human_rights_court_57328 676x451 9.1.2026 (SITA.sk) - Kandidátmi Slovenska na funkciu sudcu Európskeho súdu pre ľudské právaOndrej Laciak, Branislav Jablonka a Katarína Roskoványi. Rozhodla o tom v piatok vláda, keď odobrila trojicu zvolenú Súdnou radou SR.


Európsky súd pre ľudské práva je medzinárodný súdny orgán, v ktorom pôsobia sudcovia nominovaní za jednotlivé členské štáty Rady Európy. Slovenská republika zastúpená vládou je v rámci tohto systému povinná predložiť trojicu kandidátov, pričom následne Parlamentné zhromaždenie Rady Európy zvolí jedného z nich. Zvolený kandidát bude v nasledujúcom funkčnom období na súde zastupovať SR.

Laciak v súčasnosti pôsobí ako docent na Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a je tiež členom Revíznej komisie Slovenskej advokátskej komory. Jablonka pôsobí na katedre obchodného a hospodárskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského, a tiež je predsedom prvostupňového disciplinárneho senátu Disciplinárnej komisie SAK. Roskoványi až do novembra 2025 pôsobila ako štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti a momentálne je prokurátorkou netrestného odboru Generálnej prokuratúry SR.


Zdroj: SITA.sk - Vláda schválila slovenských kandidátov na sudcu ESĽP © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kandidáti Sudcovia Vláda
