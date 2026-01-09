|
Piatok 9.1.2026
Meniny má Alexej
|Denník - Správy
09. januára 2026
Vláda schválila slovenských kandidátov na sudcu ESĽP
Kandidátmi Slovenska na funkciu sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva sú Ondrej Laciak,
9.1.2026 (SITA.sk) - Kandidátmi Slovenska na funkciu sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva sú Ondrej Laciak, Branislav Jablonka a Katarína Roskoványi. Rozhodla o tom v piatok vláda, keď odobrila trojicu zvolenú Súdnou radou SR.
Európsky súd pre ľudské práva je medzinárodný súdny orgán, v ktorom pôsobia sudcovia nominovaní za jednotlivé členské štáty Rady Európy. Slovenská republika zastúpená vládou je v rámci tohto systému povinná predložiť trojicu kandidátov, pričom následne Parlamentné zhromaždenie Rady Európy zvolí jedného z nich. Zvolený kandidát bude v nasledujúcom funkčnom období na súde zastupovať SR.
Laciak v súčasnosti pôsobí ako docent na Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a je tiež členom Revíznej komisie Slovenskej advokátskej komory. Jablonka pôsobí na katedre obchodného a hospodárskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského, a tiež je predsedom prvostupňového disciplinárneho senátu Disciplinárnej komisie SAK. Roskoványi až do novembra 2025 pôsobila ako štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti a momentálne je prokurátorkou netrestného odboru Generálnej prokuratúry SR.
