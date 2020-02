Ochrana novinárov poukazujúcich na problémy by mala byť prioritou, vyhlásila ombudsmanka

Sloboda tlače sa postupne zhoršuje

20.2.2020 (Webnoviny.sk) - Ochrana novinárov, ktorí poukazujú na problémy by mala byť jednou z priorít pri zachovaní demokratického systému v krajine. Ako uviedla vo svojom statuse na sociálnej sieti verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová, sloboda slova a tlače sú piliere demokratickej spoločnosti.V príspevku poukázala aj na to, že Slovensko v posledných rokoch postupne klesá v medzinárodnom indexe slobody tlače. Ku klesaniu prispeli, okrem vraždy novinára, aj negatívne vyjadrenia politikov na adresu novinárov či odchod redaktorov z RTVS Patakyová pripomenula, že v týchto dňoch vyšli správy o prepojení predsedníčky Úradu na ochranu osobných údajov na obvineného z objednávky vraždy novinára Mariána K..Poznamenala taktiež, že tento úrad žiadal pod hrozbou pokuty od Českého investigatívneho centra odhaliť zdroj informácií v prípade zverejnenia kamerového záznamu z kancelárie bývalého generálneho prokurátora.„Ochrana zdroja je pritom jedným zo základných práv novinárov a tiež záruka slobody tlače. Z vlastnej iniciatívy som preto začala konať ešte v decembri minulého roka, kedy som sa obrátila na Úrad na ochranu osobných údajov so žiadosťou o vysvetlenie postupu, uvedenie krokov úradu v tejto veci, ako aj poskytnutie informácií o podobných prípadoch,“ uviedla Patakyová. Dodala, že postup úradu zatiaľ preskúmava.Ombudsmanka upozornila, že Slovensko v posledných rokoch postupne klesá v medzinárodnom indexe slobody tlače. V roku 2019 Slovensku patrilo 35. miesto. Oproti roku 2018 tak kleslo o osem miest.„Prispeli k tomu, okrem vraždy novinára, aj negatívne vyjadrenia politikov na adresu novinárov a novinárok, ale napríklad aj odchod redaktorov z RTVS,“ vysvetlila Patakyová.