Poslanci ukončili tretí rokovací deň 58. schôdze Národnej rady SR. Hlasovať budú naraz po prerokovaní všetkých troch návrhov

Poslanci ukončili tretí rokovací deň 58. schôdze Národnej rady SR diskusiou o návrhu na skrátené legislatívne konanie k zavedeniu 13. dôchodku na Slovensku a v závere rokovania sa dostali aj k návrhu na skrátený režim k zrušeniu diaľničných známok. Téma 13. dôchodku ich zamestnala celý deň. Prerokovať majú ešte návrh na skrátený režim k zvýšeniu prídavku na dieťa. O všetkých troch návrhoch na skrátené konanie má plénum hlasovať naraz po ich prerokovaní.

Do diskusie k 13. dôchodku sa zapájali zväčša opoziční poslanci, reagovali však na nich aj poslanci koaličného Smeru-SD. Opozícia sa väčšinou venovala vládnym kauzám, za čo ich už aj počas dňa kritizoval minister práce Ján Richter (Smer-SD), podľa ktorého sa mali venovať dôvodom skráteného režimu. "Napriek hodinám diskusie nemám na čo veľmi reagovať, lebo viacerí ste si to pomýlili s predvolebnými mítingami. Využili ste časový priestor pre to, aby ste prezentovali svoje sľuby," adresoval opozícii Richter. Podľa neho je v pléne dusná atmosféra. "Je tu dosť ľudí frustrovaných, možno odmietnutých, ale nech to nedávajú najavo tu 'žlčovou' komunikáciou. Ja chcem dotiahnuť zákony do konca," myslí si Richter. Skrátené konanie je potrebné podľa neho preto, že cieľom novely je posilniť právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe garantované Ústavou SR. "Ja som presvedčený, že je to správne," dodal Richter.



Nezaradený poslanec Ľubomír Galko tiež priblížil dôvody, prečo odídenci zo SaS hlasovali za otvorenie schôdze. "Ak by opoziční poslanci hovorili o všetkých kauzách vlád Smeru-SD, tak by sme tu boli aj dva týždne po voľbách. My si ctíme právo na diskusiu, najdôležitejším dôvodom bolo to, že my chceme dať dôchodcom nielen 13., ale aj 14. dôchodok. Ak tu Smer-SD, jeho oligarchovia a komplici rozkradli päť miliárd eur za 12 rokov, nemôže byť problém dať seniorom 13. a 14. dôchodok," vyhlásil v závere rokovania Galko. Richter povedal, že mu uverí, až keď podporí návrh na skrátené konanie k 13. dôchodkom.



Na Galka reagovala aj poslankyňa Smeru-SD Jana Vaľová. "To je dobre, že rozprávate, že to podporíte a že chcete ešte aj pridať. Najviac ma mrzí, že sa uchyľujete k osobným útokom, ale hovoríte, že chcete diskutovať. To sú presne tie vaše bezcharakterné debaty, my na to neskĺzneme, ale mali by ste mať trošku česť, boli ste aj ministrom," adresovala Galkovi Vaľová.



Parlament bude pokračovať v rokovaní v piatok (21. 2.). Po prerokovaní vládnych návrhov zákonov sa majú poslanci zaoberať uznesením k Istanbulskému dohovoru.







Koaličný Smer-SD vyzval opozičných poslancov v parlamente, aby prestali „hrať smiešne hry“





Predseda strany a poslanec Robert Fico ich vyzval, aby "dali ľuďom odpoveď na to, či chcú alebo nechcú dať ľuďom 13. dôchodok, vyššie rodinné prídavky, alebo prijať uznesenie k Istanbulskému dohovoru".

"Keď vidím Kollára, Matoviča, Galka, tak nemôžem brať od nich argumenty, ktoré od nich počúvam. Aký má význam tam sedieť a hádať sa o ich argumentoch, ktoré nemajú žiadnu logiku. My sa tejto špiny nechceme zúčastniť," uviedol vo štvrtok na tlačovej konferencii Fico.

Odmieta vyjadrenia, že "niekto ide rozbíjať štátny rozpočet". "Čo urobila vláda Ivety Radičovej pre Slovensko ako pre sociálny štát. Náš postoj k tejto schôdzi považujem za správny. Sme pripravení do poslednej hodiny tohto volebného obdobia," tvrdí Fico. Prijať tieto návrhy sa podľa neho nedalo iným spôsobom ako zvolaním schôdze. "Schôdza je otvorená. Veľmi záleží od toho, koľko ľudí sa zúčastní na hlasovaní. My budeme robiť všetko pre to, aby počet poslancov za Smer-SD bol čo najvyšší a uvidíme, ako sa k tomu postavia ďalší opoziční poslanci," doplnil Fico.



Minister práce Ján Richter (Smer-SD) je presvedčený, že opoziční poslanci počas rozpravy k návrhu na skrátené legislatívne konanie k novele, ktorou sa má zaviesť 13. dôchodok, nehovorili vecne. "Hovorili o všetkom možnom, len nie k veci, teda k skrátenému konaniu. Asi majú nejakú stratégiu pripravenú, ktorá hovorí o tom, natiahnuť schôdzu čo najdlhšie, aby sa zákony neprerokovali. Je mi veľmi ľúto, ak je toto základná filozofia," myslí si Richter.





Poslanec Národnej rady (NR) SR Ondrej Dostál (SaS) podal podnet na začatie disciplinárneho konania voči predsedovi parlamentu Andrejovi Dankovi (SNS). Tvrdí, že sa na parlamentný mandátový a imunitný výbor obrátil pre to, že Danko v stredu (19. 2.) počas vedenia schôdze postupoval v rozpore s rokovacím poriadkom.Rokovací poriadok parlamentu podľa jeho slov dáva poslancom možnosť po ich vykázaní vzniesť námietku. Rozhodovať by o nej malo následne plénum hlasovaním. "Miroslav Beblavý aj ja sme boli prihlásení s procedurálnymi návrhmi, ale predsedajúci Danko nám neudelil slovo," podotkol Dostál s tým, že šéf parlamentu tak zabránil Beblavému uplatniť si právo poslanca. Dodal, že ho priamo v pléne na to upozornili.Predseda mandátového a imunitného výboru Juraj Blanár (Smer-SD) pre TASR povedal, že o podnete sa dozvedel až po skončení riadneho štvrtkového výboru. Podľa vlastných slov sa musí najskôr oboznámiť s obsahom podnetu a odôvodneniami. Zdôraznil však, že každým podnetom sa výbor vždy riadne zaoberá.Opozičné hnutie Sme rodina vyzýva všetky politické strany, koaličné aj opozičné, aby v parlamente podporili návrh zákona o zavedení 13. dôchodku. Vyhlásil to predseda hnutia Boris Kollár na štvrtkovej tlačovej konferencii. Zároveň dodal, že poslanci za Sme rodina za 13. dôchodky zahlasujú, hoci skrátené legislatívne konanie nepodporia.Okrem zavedenia 13. dôchodku podporí Sme rodina aj návrh na zvýšenie prídavku na dieťa, no zrušenie diaľničných známok nie, pretože je to podľa Kollára nezmysel.K výzve hnutia sa pridali aj zástupcovia Jednoty dôchodcov Slovenska. Predseda jednoty Ján Lipiansky uviedol, že v parlamente sa deje práve "katastrofálny a brutálny predvolebný boj", avšak vyzval poslancov, aby svojím postojom napomohli, "aby tieto pre nás dôležité zákony boli prijaté".



Opoziční poslanci, ktorí sú súčasťou strany SaS i mimoparlamentných strán Za ľudí, KDH a koalície Progresívne Slovensko (PS)-Spolu, neprídu na hlasovanie o skrátenom legislatívnom konaní na aktuálnej mimoriadnej schôdzi parlamentu. Informovali o tom predstavitelia týchto strán po ich spoločnom stretnutí. O tom, či sa návrhy zákonov prerokujú v zrýchlenom režime, musia rozhodnúť poslanci hlasovaním.



Podľa nezaradeného poslanca a programového lídra PS-Spolu Miroslava Beblavého chcú dať takto signál, aby mohli občania jasne vidieť, kto spolupracuje s vládnou koalíciou a kto nie. Dodal tiež, že sa rozprával o tomto postupe aj s lídrom OĽaNO Igorom Matovičom, Beblavý však nepovedal, že sa OĽaNO k nim pridá. Predstavitelia tiež apelujú na Borisa Kollára a jeho hnutie Sme rodina, aby sa takisto nezúčastnili na hlasovaní o skrátenom legislatívnom konaní.

Poslanci za OĽaNO sa podľa predsedu poslaneckého klubu Eduarda Hegera nebudú prezentovať pri prvom hlasovaní, čiže výzvu na skrátené legislatívne konanie nepodporia.



Beblavý zároveň hovoril o črtaní sa reálnej možnosti, že sa nepodarí pri návrhoch schváliť skrátené legislatívne konanie, keďže svoju nepodporu už avizoval aj vládny Most-Híd.



Predseda strany Za ľudí Andrej Kiska v tejto súvislosti dodal, že existuje ešte poistka v prezidentke SR Zuzane Čaputovej, ktorá môže zákony v prípade ich schválenia vetovať. Ako poistku tiež uviedol Ústavný súd SR.



Rokovanie mimoriadnej schôdze sa malo začať v utorok (18. 2.), ale pre obštrukciu niekoľkých nezaradených poslancov ju dvakrát prerušili do ďalšieho dňa. Vo štvrtok plénum začalo rokovať, a to po vystúpení premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) v úvode dňa.



Poslanci majú na mimoriadnej schôdzi prerokovať tri vládne novely zákonov, ktorými sa má zvýšiť prídavok na dieťa, zaviesť 13. dôchodok a zrušiť zákon o diaľničnej známke. Tiež majú prijať uznesenie k Istanbulskému dohovoru. O novelách majú rokovať v skrátenom režime.





Smer-SD mohol zaviesť 13. dôchodok už dávnejšie, tvrdí opozícia



Opozícia je presvedčená, že koaličný Smer-SD myslí na dôchodcov až pred parlamentnými voľbami. Zhodli sa na tom opoziční predstavitelia v parlamente počas rozpravy k návrhu na skrátené legislatívne konanie k zavedeniu 13. dôchodku. Poslanec Erik Tomáš (Smer-SD) však takúto kritiku odmieta. Podľa neho sa prijímali opatrenia počas celého volebného obdobia.



"Keby ste tak strašne chceli 13. dôchodok zrealizovať, tak by ste tak už dávno urobili. Robert Fico v roku 2013 vládol sám. Dnes, keď mu tečie do topánok, tak v panike ste zvolali pred riadnymi voľbami schôdzu a nasilu rýchlo chcete priniesť riešenie, aby nás dôchodcovia zachránili," vyhlásil v pléne líder hnutia Sme rodina Boris Kollár. Upozornil tiež, že hnutie už pred rokom navrhovalo jeho zavedenie, ale koaliční poslanci ho nepodporili. "Toto je predvolebná korupcia," vyhlásil Kollár. Za jeho prijatie ale hlasovať bude. "Pozrime sa na tých ľudí, na dôchodcov, ako živoria. Ja idem za nich hlasovať nie preto, že idem vypadnúť z parlamentu, ja idem hlasovať za nich preto, že to tak cítim," tvrdí Kollár.



Líder hnutia OĽaNO Igor Matovič v rozprave podotkol, že Smer-SD chce dôchodcov "znova podviesť". Keď sa návrh zákona o 13. dôchodkoch schváli, nikto podľa neho ľuďom nedokáže garantovať, že sa to aj naplní. Peniaze v "kase" totiž podľa Matoviča nie sú. "Nebojte sa budúcej vlády, ktorá vznikne, a pevne verím, že bez Smeru," apeloval na ľudí.



Poslankyňa SaS Jana Cigániková vyhlásila, že nechápe niektorých dôchodcov, ktorí volia Smer-SD. "Za svojho pôsobenia počas 12 rokov Smer-SD rozkradol sedem miliárd eur. Keby hlavne veľká časť dôchodcov, ktorí teraz chodia 'roztlieskavať' Smer-SD, nebola ho volila, tak dnes každému jednému môžeme dať 4685 eur. Nestalo by sa to, že by sa siahlo do dôchodkov tak, že budú vyplácané neskôr a prišli by dôchodcovia o dva mesačné dôchodky," myslí si Cigániková. Zároveň upozornila na viaceré oblasti, v ktorých chýbajú podľa nej zdroje. Napríklad na lieky či výstavbu nových nemocníc. "Viete si predstaviť, čo by ľudia všetko za tieto peniaze mohli mať?" pýtala sa Cigániková v pléne.



Podľa poslanca Smeru-SD Erika Tomáša aj predchádzajúce vlády využívali skrátené legislatívne konanie k novelám zákonov. "Našli sme dôvody na skrátené legislatívne konanie, ľudí toto ale veľmi nezaujíma. Ľudí zaujíma, či bude alebo nebude schválený 13. dôchodok a dvojnásobný prídavok na dieťa. Strane Smer-SD možno vyčítať všeličo, ale čo jej nie je možné vyčítať je, že by v sociálnej oblasti, keď niečo sľúbila, že by to nedoručila," myslí si Tomáš. Tiež odmieta, že by strana prichádzala s opatreniami len pred parlamentnými voľbami. "Je evidentné, že počas všetkých troch našich vládnych volebných období sme sociálne opatrenia prijímali počas volebných období," tvrdí Tomáš.



Nesúhlasí ani "so strašením opozície, že na tieto nové sociálne opatrenia nebudú peniaze". "Už predtým ste strašili pri všetkých našich opatreniach, že prehĺbime deficit, vždy to bolo v poriadku. Prijali sme opatrenia, našli sme peniaze," priblížil Tomáš. Verí, že tieto sociálne opatrenia podporí veľká väčšina poslancov v parlamente. "To nie sú opatrenia pre nás, sú pre dôchodcov, pre matky s deťmi," dodal Tomáš s tým, že rozpočet je v nízkych deficitných číslach, a preto si to môže štát dovoliť.

Beblavý a spol. prerokujú postup okolo schôdze s opozičnými partnermi



Nezaradení poslanci Národnej rady (NR) SR okolo Miroslava Beblavého prerokujú ďalší postup v súvislosti s mimoriadnou schôdzou o opatreniach Smeru-SD a SNS za vyše pol miliardy eur aj s ostatnými opozičnými partnermi. Povedal to Beblavý po tom, ako v úvode štvrtkového rokovacieho dňa v pléne vystúpil premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) a nezaradení poslanci po dvoch dňoch prestali blokovať rečnícky pult v sále.



"Boli sme nútení brániť ústavnosť, parlament a demokraciu. Robili sme to nekonfliktne," povedal s tým, že tak chceli parlamentnú väčšinu prinútiť, aby od mimoriadnej schôdze ustúpili a nechali rozhodnúť Ústavný súd (ÚS) SR. Beblavý odmieta Pellegriniho reči o hanbe na adresu nezaradených poslancov. To premiér je podľa Beblavého hanba Slovenska.



Opatrenia predložené na mimoriadnu schôdzu sú podľa poslanca Ľubomíra Petráka (Smer-SD) súčasťou voleného programu strany Smer-SD. Vysvetlil, že zákony sa rozhodli predložiť a prijať v zrýchlenom režime aj vzhľadom na možné ohrozenie sociálnych opatrení po voľbách. "My to, čo chceme dať, sme pripravení dať. Ak to chce niekto zrušiť, má po voľbách na to všetky nástroje," vyhlásil Petrák.



Dodal, že počas roka sa môžu zaviesť výdavkové stropy. Odmieta, že by o podpore zákonov rokovali s ĽSNS. "Tvrdím, že tieto zákony budú mať podporu viac ako ústavnej väčšiny vzhľadom na to, že mnohí poslanci z opozície sú pripravení za to podľa svojho vedomia a svedomia zahlasovať," doplnil.

Premiér: Čin nezaradených poslancov treba odsúdiť



Nezaradení poslanci blokovaním rokovania Národnej rady (NR) SR odhalili svoje "pomýlené videnie demokracie". Uviedol to premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) vo štvrtok v úvode rokovacieho dňa parlamentu. Predseda vlády sa obrátil na širokú verejnosť, aby odsúdila tento čin, ktorý "nemá obdobu v slovenskej histórii". Skonštatoval, že sa hanbí za celú opozíciu. Nezaradení poslanci už zároveň opustili miesto pri hlavnom rečníckom pulte.