Ochranári a COOP Jednota sa sporia o predaj vajec z klietkového chovu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 1. októbra (TASR) - Ochranári z občianskeho združenia Humánny pokrok sa sporia s obchodným potravinovým reťazcom COOP Jednota Slovensko o predaj slepačích vajec z klietkového chovu.oznámil to predseda združenia Martin Smrek.Klietkový chov je podľa Smreka pre sliepky tou najhoršou alternatívou a nemôžu v ňom robiť nič, čo je pre ne prirodzené a dôležité – nemôžu sa prebehnúť či preletieť, nemôžu si stavať hniezdo či kúpať sa v prachu a za celý život neuvidia denné svetlo či pevnú zem pod nohami. Každá sliepka má k dispozícii na život priestor veľkosti hárku papiera A4. To vedie ku konfliktom, neošetreným zraneniam či kanibalizmu. Na Slovensku je v takýchto podmienkach zatvorených približne 5,5 milióna sliepok.Smrek pripomenul, že Humánny pokrok koncom minulého roka spustil kampaň Viac neznesiem, v ktorej sa požaduje ukončenie klietkového chovu sliepok na Slovensku. Kampaň už podpisom podporilo viac ako 20.000 ľudí a na výzvu už zareagovalo päť slovenských reťazcov. Ukončenie klietkového chovu podporuje aj verejnosť a podľa prieskumu agentúry Focus by až 54 % ľudí na Slovensku postavilo klietkový chov mimo zákona.podčiarkol Smrek.Podľa Branislava Lelláka, vrchného riaditeľa obchodnej sekcie COOP Jednoty Slovensko, sa reťazec opakovane predstaviteľom iniciatívy Viac neznesiem vyjadril, že podporuje trend postupného zlepšovania životných podmienok sliepok.podčiarkol Lellák. COOP Jednota Slovensko svoju obchodnú politiku podľa Lelláka realizuje v záujme garantovania potravinovej bezpečnosti v prospech spotrebiteľov.zdôraznil Lellák.Predstavitelia Zväzu obchodu (ZO) SR sa dištancujú od neprimeraných vyjadrení členov kampane Viac neznesiem, ktorá vraj účelovo vyvoláva medzi spotrebiteľmi paniku.doplnil Martin Katriak, prezident ZO SR, v reakcii na iniciatívu Viac neznesiem.Členovia ZO SR aktérom kampane podľa Katriaka viackrát zdôraznili, že záväzky ukončenia predaja vajec z klietkového chovu v predajniach považujú v konkrétnom časovom horizonte za nereálne, pretože až 80 % vajec od slovenských chovateľov pochádza z tohto typu chovu.uzavrel Katriak.