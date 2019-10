Trump zablahoželal Číne k výročiu nastolenia komunistickej vlády

Na archívnej snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 1. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump zablahoželal Číne prostredníctvom Twitteru k 70. výročiu vyhlásenia Čínskej ľudovej republiky (ČĽR), ktoré si tamojší obyvatelia pripomínajú v utorok veľkolepými oslavami. Urobil tak i napriek tomu, že americko-čínske vzťahy sa od jeho nástupu do úradu zhoršili, uviedla tlačová agentúra AP.napísal šéf Bieleho domu. Ten sa o Siovi vyjadruje vo všeobecnosti priaznivo, hoci vedie s Čínou obchodnú vojnu a jeho vláda kritizuje Peking za útlak Ujgurov a iných menšín.V čínskej metropole medzitým pokračovali oslavy výročia, keď na historickom Námestí nebeského pokoja a priľahlej triede odpálili v prítomnosti prezidenta ohňostroje na úvod večerného galaprogramu. Tisíce účastníkov predviedli synchronizovaný tanec so svetelnými panelmi, z ktorých vytvárali rôzne obrazce vrátane čínskej štátnej vlajky.Večerný program nadväzuje na dennú prehliadku v centre Pekingu, na ktorej Čína predstavila svoju armádu a výdobytky dosiahnuté za 70 rokov, odkedy nastúpila k moci komunistická strana. Námestie nebeského pokoja je miestom, kde v roku 1949 komunistický vodca Mao Ce-tung oznamoval vznik ČĽR, zatiaľ čo v roku 1989 tam armáda krvavo potlačila prodemokratické protesty.Desaťtisíce ľudí v Hongkongu, ktorý je čínskym územím s osobitným štatútom, na výročie protestovali a žiadali, aby čínska komunistická strana "vrátila moc ľudu". Polícia postrelila do hrude jedného z demonštrantov, ktorí počas pouličných zrážok zaútočili na policajnú jednotku.