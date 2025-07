Ochranári obnovili rameno Foki, v starom koryte Dunaja

Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) obnovilo prvé bočné rameno, rameno Foki, v starom koryte Dunaja neďaleko Gabčíkova. Terénne práce trvali 11 mesiacov. Jeho opätovným vymodelovaním a prepojením s hlavným korytom rieky sa majú vytvoriť vhodné biotopy pre viaceré druhy živočíchov vrátane nového prístupu dunajských rýb na ďalšie neresiská. Informovali o tom na utorkovej tlačovej konferencii.





„Je to prvé rameno, ktoré je sprietočnené v starom koryte Dunaja, ktoré je veľmi ovplyvnené režimom vodného diela, keďže väčšina vody je v prívodnom alebo odpadovom kanále,“ skonštatoval Tomáš Kušík z BROZ.

Združenie považuje revitalizáciu za významnú, keďže ju realizovali v oblasti, kde z prirodzeného vodného režimu Dunaja nezostalo skoro nič. Jediný voľne prúdiaci úsek je práve staré koryto Dunaja, ktoré obnovou ramena Foki diverzifikovali a vytvorili v ňom časti s miernejším prúdom vhodné na neresenie rýb. Dĺžka prekopaného ramena je 2000 metrov, počas prác bolo potrebné z neho vykopať 80.000 metov kubických rôzneho materiálu. Rameno Foki bolo totiž, po vybudovaní Vodného diela Gabčíkovo a dramatickom poklese hladiny v starom koryte Dunaja, odrezané od Dunaja a desiatky rokov zarastalo a zanikalo.



Odborník na vodné toky a rybie spoločenstvá Vladimír Kováč poznamenal, že v Dunaji žije najvyšší počet druhov rýb v celej Európe, vyše 100 druhov. Na slovensko-maďarskom úseku Dunaja je to okolo 80 druhov, v Bratislave 60 druhov rýb. „Dunaj dostal poriadne po nose od ľudí. Jednak Vodným dielom Gabčíkovo, ale aj v rakúskej a nemeckej časti Dunaja,“ podotkol Kováč.



Poukázal pritom na výskumy, ktoré preukázali pokles počtu rýb o 70 percent oproti štyrom až piatim desiatkam rokov dozadu. Jedným z dôvodov je zmena v hydromorfológii Dunaja. Ramenná sústava bola odrezaná od hlavného toku a ryby, pôvodné populácie, sa tak nemajú kde rozmnožovať a ich mladé nemajú kde odrastať. Neplatí to síce podľa neho absolútne, ale neresiská a krmoviská sa významne zredukovali. Postupné vrátenie spojitosti hlavného toku a ramennej sústavy a ďalšie opatrenia by mohli podľa Kováča populácie rýb zotaviť, zvýšiť počty rýb a zachovať vysokú druhovú diverzitu.



Významnou pridanou hodnotou revitalizačného opatrenia je podľa ochranárov aj zvýšenie kapacity starého koryta Dunaja pre prevod povodňových prietokov. Obnovený úsek bočného ramena, v ktorom bude prúdiť voda, nebude zarastať vegetáciou, čo zabezpečí zachovanie kapacity inundácie v tomto úseku. Podobná obnova vodného režimu je dôležitá aj z pohľadu porastov lužného lesa. Tie patria k najohrozenejším biotopom nielen v Európe.