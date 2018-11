Ochranári PIENAP-u upravili štyri hniezda bocianov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Spišská Stará Ves 13. novembra (TASR) - Správa Pieninského národného parku (PIENAP) ešte počas leta monitorovala stav populácie a hniezdnych podmienok bociana bieleho. Na základe monitoringu spojeného s environmentálnou výchovou, počas minulého týždňa pristúpili ochranári k úprave štyroch hniezd na preťažených podložkách. „Orientačne hniezdo váži približne 600 kg, ale nie je vzácnosťou aj viac ako tonové hniezdo. Jeho váha záleží od materiálu, ktorý bocian použije, ale aj od ročného obdobia. Pri väčšom množstve zrážok je hniezdo nasiaknuté vodou, v zime sa na ňom môže nakopiť vrstva snehu a jeho váha vtedy stúpa," ozrejmil riaditeľ Správy PIENAP Vladimír Kĺč.V obci Podhorany, okres Kežmarok museli vymeniť hniezdnu podložku na samostatne stojacom stĺpe. Bola staršej výroby a pri súčasných rozmeroch hniezda s priemerom 200 centimetrov, výške viac ako pol metra a váhe zhruba 600 kilogramov, bola nestabilná. „Už pri silnejšom vetre, či pri pohybe mláďat na hniezde sa hýbala. Preto sme hniezdo zhodili, pôvodnú podložku zložili na zem a novú, vyrobenú z pevnejších materiálov, nainštalovali na stĺp. Samozrejme, novú podložku sme predpripravili na hniezdenie bociana," priblížil Kĺč. Ochranárom pritom pomáhali aj deti z miestnej základnej školy, ktoré vyplietli hniezdnu podložku vŕbovým prútím. Od roku 2014 na tomto hniezde bociany vychovali presne 20 mláďat.Ochranári naplánovali úpravu hniezda aj na hasičskej zbrojnici v obci Jarabina v okrese Stará Ľubovňa. Údaje o hniezdení bocianov tam majú od roku 1964, kedy bolo hniezdo na komíne školy. Do roku 1977 tam pravidelne vyvádzali mláďatá, potom však zostalo bez mláďat a neskôr ostalo prázdne a zaniklo. Nové hniezdo si bociany postavili v roku 1991 na stĺpe elektrického vedenia na križovatke pri hasičoch, od roku 1993 im postavili podložku na hasičskej zbrojnici a odvtedy tam hniezdili. Za 25 rokov hniezdo na podložke s priemerom 110 centimetrov a výškou 15 centimetrov narástlo do výšky viac ako jeden meter a dosiahlo priemer cez dva metre. „Jeho váha bola viac než 730 kilogramov, pričom bociany na stavbu hlavne v spodnej časti použili množstvo igelitov a šnúr. V neskoršom období to bola tráva, hlina a konáre. Hniezdo sme vzhľadom na viacero faktorov znížili až po okraj hniezdnej podložky, jeho vnútro sme vyplnili vŕbovým prútím a trávnym drnom," doplnil Kĺč s tým, že evidencia o počte mláďat od roku 2001 hovorí, že na tomto hniezde bociany vychovali približne päť desiatok mláďat.Ochranári potom pristúpili ešte k odľahčeniu ďalších dvoch hniezd v obci Jarabina a ich hmotnosť znížili o 200 kilogramov. Hniezdo na samostatnom stĺpe, situované oproti záhrade rodinného domu č. 137 malo priemer 160 centimetrov a výšku cez pol metra. „Tvorila ho hlavne hlina, povrch bol extrémne tvrdý. Zaujímavosťou je, že tu bociany do hniezda zabudovali aj plastový vešiak na oblečenie," upozornil Miroslav Fulín zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko. Hniezdo zmenšili a presahujúce konáre blízkych vŕb nad hniezdom odstránili.Ďalšie upravené hniezdo sa nachádza v záhrade domu č. 112. Pred odľahčením malo priemer 180 centimetrov a 80 centimetrov výšku, znížili ho na výšku 20 a priemer 120 centimetrov. „Hniezdo tvorila zmes pripomínajúca kompost, aj tam sa nachádzalo množstvo igelitov, textílií, šnúr, molitanu i jedna ponožka. Našli sme jedno vajce a v spodnej časti hniezda pozostatky bociana, podľa veľkosti kostí išlo o cca jeden mesiac staré mláďa," doplnil Fulín s tým, že na tomto hniezde od roku 2008 bociany vychovali 17 mláďat.Celú akciu Správa PIENAP-u realizovala s podporou obcí Podhorany a Jarabina, rovnako ako na jar tohto roku podporilo odľahčenie hniezda na ul. kpt Nálepku mesto Spišská Belá.