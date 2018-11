Slobodník: Výstava Bielika v Marseille uzatvára spomienky na rok 1968

Najznámejšia fotografia Ladislava Bielika. Foto: TASR / Vlastimír Andor Najznámejšia fotografia Ladislava Bielika. Foto: TASR / Vlastimír Andor

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Marseille 13. novembra (TASR) - Prvá slovenská výstava v prestížnej umeleckej galérii MAMO v Marseille na juhu Francúzska je venovaná 50. výročiu vstupu vojsk Varšavskej zmluvy na územie Československa s dôrazom na ikonické fotografie Ladislava Bielika z centra Bratislavy. Podľa slov veľvyslanca SR vo Francúzsku Igora Slobodníka výstava, ktorá bola verejnosti sprístupnená v pondelok 12. novembra, potrvá do decembra.Galéria Mamo (Marseille Modulor) funguje na najvyššom poschodí a tiež na streche budovy, ktorá bola vybudovaná v rokoch 1945-52 podľa plánov svetoznámeho sochára a architekta Le Corbusiera. Galériu v roku 2013 v budove, ktorá sa dostala na zoznam UNESCO, otvoril dizajnér z Marseille Ora Ito."Je to priestor na jednej z ikonických stavieb 20. storočia. Pre nás je zaujímavé, že touto výstavou zatvárame rok, v ktorom sme si pripomenuli rok 1968. Doteraz to boli skôr akademické podujatia, toto je prvé umelecké venované tomuto výročiu," uviedol veľvyslanec na recepcii, na ktorej hostil predstaviteľov z diplomatického a mediálneho prostredia i lokálnej umeleckej scény.Podľa jeho slov výstava, za ktorou stojí Slovenský inštitút v Paríži, znamená prvý "kultúrny výpad" na juh Francúzska, kde poznanie o Slovensku - na rozdiel od Paríža - je slabšie. Upozornil, že kombinácia silných fotografií Laca Bielika a silných udalostí, ktoré fotky znázorňujú a ktoré sú významné pre historické povedomie Slovákov a Čechov, s výnimočným priestorom, vytvára pridanú hodnotu, ktorá zanechá stopu v mysliach návštevníkov.Slobodník zároveň zdôraznil, že výstava má pôsobiť aj ako "haló efekt", čiže vzbudiť záujem francúzskej verejnosti o dianie z roku 1968, ktoré bolo celkom iné vo Francúzsku a v Československu. Pripomenul, že odpor Čechov a Slovákov voči okupantom vytvoril určitý morálny étos, ktorý potom našu spoločnosť definoval."Oni vedia, čo sa vtedy dialo, ale existuje zjednodušené spájanie s Pražskou jarou - a potom sa to všetko lokalizuje do Prahy. A táto najvýznamnejšia fotografia od Laca Bielika je konkrétne spätá s Bratislavou," uviedol veľvyslanec pred fotografiou muža s odhalenou hruďou pred sovietskym tankom.Slobodník zároveň dodal, že Francúzi si "revolučný" rok 1968 spájajú so študentskými udalosťami z mája, ktoré sa odohrávali v Paríži a ktoré riešili iné otázky (napríklad práva žien či sexuálne slobody), a tie v ich pamäti zatienili udalosti v Československu, kde sa riešila otázka slobody ako takej.Slovenská a česká diplomatická komunita v Paríži v máji toho roku pripravila trojdňovú historickú konferenciu, ktorá sa konala na prestížnom Inštitúte politických štúdií (Sciences Po). Hlavným hosťom podujatia, ktoré bolo zamerané na udalosti z augusta 1968 na pozadí revolučných pohybov v celej Európe, bol francúzsky politológ a historik, špecialista na strednú a východnú Európu Jacques Rupnik (narodený v Československu).