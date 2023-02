Ochranári posilňujú Zásahový tím pre medveďa hnedého, budú aj vzdelávať verejnosť o možnosti prevencie a predchádzaniu konfliktu

Skupiny po štyroch členoch

16.2.2023 (SITA.sk) - Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) posilní Zásahový tím pre medveďa hnedého. V stredu 15. februára si už prevzala budovu pre pôsobenie členov nového tímu Západ, ktorý bude pôsobiť z obce Belá - Dulice v okrese Martin. Spravovať bude takmer celé územie Žilinského a Trenčianskeho kraja.Cieľom organizačného útvaru Západ je posilniť a zefektívniť prácu zásahového tímu pred sezónou. Informovala o tom v tlačovej správe Kristína Bocková zo ŠOP SR.„Je pre nás dôležité, aby sme boli pred sezónou pripravení. Nový tím Západ so sídlom na úpätí Veľkej Fatry prinesie rýchlejšiu a efektívnejšiu prácu členov tímu. Zároveň máme záujem posilniť aj informovanosť v regióne vrátane spôsobu správneho zabezpečenia odpadov.“ uviedol generálny riaditeľ ŠOP SR Dušan Karaska a dodal, že personálne posilnia aj tímy Sever a Juh. Na každom útvare Zásahového tímu budú štyria zamestnanci, jeden z nich bude plniť funkciu vedúceho.„Nový tím Západ bude spravovať územie severozápadného Slovenska - Žilinského a Trenčianskeho kraja, z ktorých je aktuálne najproblematickejší okres Prievidza. Časté hlásenia sme však mali aj v okrese Martin a Turčianske Teplice,“ dopĺňa Karaska. ŠOP SR uzavrela zmluvu o prenájme budovy so štátnym podnikom Lesy SR Náplňou práce členov zásahového tímu je v prvom rade zvyšovanie informovanosti obyvateľstva o problematike medveďa na Slovensku, vzdelávať verejnosť o možnostiach prevencie a predchádzať konfliktným situáciám a škodám spôsobeným medveďom. Členovia tímu pravidelne komunikujú so samosprávou, regionálnymi chovateľmi a včelármi a pomáhajú im pri nastavovaní preventívnych opatrení, ako je inštalácia elektrických plašičov či ohradníkov.