Spoločnosť FM Logistic nasadila roboty pre logistické služby v oblasti e-commerce IKEA v Poľsku

16.2.2023 (SITA.sk) -V sklade FM Logistic sa po prvýkrát v Poľsku na spracovanie objednávok použilo 46 asistenčných robotov od americkej spoločnosti Locus Robotics - v podstate ide o jediné riešenie na trhu, ktoré plne spolupracuje s ľuďmi. Zároveň ide o prvé nasadenie robotov druhej generácie na svete. Ich nosnosť sa zdvojnásobila na 36 kg a umožňuje im pripraviť štyri objednávky súčasne a zároveň tak pomáhať zamestnancom skladu pri kompletizácii. Roboty prichádzajú k príslušnému regálu a na obrazovke znázorňujú, ktorý tovar a koľko kusov je potrebné vybrať. Potom vďaka laserovým senzorom určia najkratšiu trasu medzi regálmi a presunú sa k ďalšiemu pracovníkovi. V ďalšom kroku sa objednávky dostanú na automatickú dopravníkovú linku, kde sa roztriedia na balenie podľa rôznych technológií: od obálok až po balenie do kartónov so zníženou výškou alebo narezaných na veľkosť, a nakoniec sa rozdelia na samostatné zásielky pre príslušné kuriérske spoločnosti."V spoločnosti FM Logistic sa riadime zásadou automatizácie logistických procesov len v prípade merateľných výsledkov. V tomto projekte, aby sme splnili očakávania zákazníka aj konečných spotrebiteľov v oblasti kvality a uľahčili prácu našim skladovým tímom, predstavovalo použitie rozsiahlej automatizácie najlepšie riešenie," hovorí Guilhem Vicaire, riaditeľ pre obchodné riešenia v strednej Európe, FM Logistic a ďalej vysvetľuje: "Vzhľadom na širokú škálu produktov a ich rozmery sme použili niekoľko rôznych technológií. V súčasnosti sa približne 50 % objednávok spracováva úplne automaticky. Druhá polovica sa balí ručne, pričom približne 8 % tvoria takzvané citlivé výrobky, ako napríklad sklo, a 10 % objednávok tvoria nadrozmerné výrobky, ktoré vzhľadom na ich veľkosť nemôžu vyberať roboty. Odhadujeme, že vďaka použitým riešeniam sme dosiahli 225 % efektívnosť pri vychystávaní objednávok a 175 % pri balení. To predstavuje skutočnú podporu pri implementácii a rozvoji omnichannelovej stratégie nášho zákazníka."V sklade sa na ploche 16 000 m2 nachádza približne 7 000 druhov výrobkov IKEA. Vďaka umiestneniu jednotky, modernej infraštruktúre a automatizácii, ktorú využíva poskytovateľ, majú teraz zákazníci IKEA v Poľsku k dispozícii dodatočné 2,5 hodiny na zadanie objednávky na dodanie do druhého dňa. Kapacita skladu teraz umožňuje spracovať viac ako 1 milión objednávok v prvom roku prevádzky a zabezpečuje nárast počtu zásielok v nasledujúcich rokoch. Zavedené automatizované logistické riešenia, ako napríklad balenie na požiadanie, budú mať za následok aj nižšiu spotrebu papiera."V spoločnosti IKEA neustále vytvárame svet bytového príslušenstva, ktorý je cenovo dostupný, udržateľný a pohodlnejší pre každého. Nákup a montáž nábytku boli vždy prirodzenou súčasťou zákazníckej skúsenosti IKEA. Teraz sa však všetci môžu tešiť na rozmanité možnosti. Omnichannelový prístup k predaju zaručuje, že naši zákazníci dostanú vysokokvalitné vybavenie domácnosti - kedykoľvek, akokoľvek a kdekoľvek chcú," - hovorí Sebastian Kaczmarski, vedúci centrálnej prevádzky plnenia, IKEA Distribution Services S.A. a dodáva: "Táto investícia zároveň predstavuje ďalšiu kapitolu viac ako 20-ročnej spolupráce medzi IKEA a FM Logistic v Poľsku."Ako poskytovateľ logistických služieb sa FM Logistic zameriava na zabezpečenie novej hodnoty pre svojich zákazníkov a spoluvytváranie udržateľných omnichannelových dodávateľských reťazcov. Automatizácia je jedným z pilierov tejto stratégie, ale kľúčom je individuálny výber riešení prispôsobených potrebám konkrétneho zákazníka. V tomto procese pomáhajú zákazníkom odborníci FM Logistic, ktorí majú kľúčové odborné znalosti v oblasti návrhu riešení, realizácie a prevádzky skladových systémov.Informačný servis