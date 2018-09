Ochranári varujú pred frontálnym útokom lesníkov na vzácne lokality

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Banská Bystrica 28. septembra (TASR) – Viac ako 45.000 kubických metrov dreva má byť vyťažených z približne 30 vzácnych lokalít Slovenska. Tvrdia to štátni ochranári a varujú pred jedným z najmasívnejších zásahov do najvzácnejších prírodných oblastí Slovenska. Vydali preto usmernenie kolegom v regiónoch, aby pri rozhodovaní stáli prísne na princípe bezzásahovosti. Informovali o tom v piatok v Banskej Bystrici predstavitelia Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR. Celkovo sa má údajne vyťažiť okolo 1700 nákladných áut dreva.Ako zdôvodnili, Lesy SR, vojenské a súkromné lesy v posledných dňoch a týždňoch dali požiadavky na výnimku z ochrany prírody pri niekoľkých desiatkach najvzácnejších lokalít. ŠOP SR predpokladá, že ďalšie žiadosti zrejme pribudnú.vyhlásil Martin Lakanda, generálny riaditeľ ŠOP SR.Požiadavky ťažiť v najprísnejšie chránených územiach síce prišli z rôznych regiónov Slovenska, no v tom istom čase. Všetky doterajšie žiadosti o povolenie ťažby sú zdôvodnené potrebou spracovať veternú či lykožrútovu kalamitu.upozorňujú štátni ochranári.Podľa Lakandu na Slovensku je už pomaly pravidlom, že kedykoľvek sa otvorí otázka, ako zaistiť adekvátnu ochranu národným parkom, tak sa vytiahne téma lykožrút. Pritom najčastejšie zo šírenia kalamity bývajú obviňované bezzásahové zóny. No práve tie s vyšším podielom smrekových porastov, ktoré napadá lykožrút, predstavujú len dve percentá z celkovej výmery lesných pozemkov v SR.ŠOP SR za momentálne platnej legislatívy dokáže účinne zabrániť ťažbe lesa takmer výlučne iba v bezzásahových zónach. Teda tam, kde je na ťažbu potrebný súhlas štátnych ochranárov. Bezzásahové zóny celkovo predstavujú približne 85.000 hektárov Slovenska.