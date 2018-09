Tureckého prezidenta Erdogana privítali v Nemecku s vojenskými poctami

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 28. septembra (TASR) - Trojdňová štátna návšteva tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana V Nemecku sa začala v piatok uvítacou slávnosťou s vojenskými poctami a pozdravom od nemeckého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera. Informovala o tom agentúra DPA.Obaja lídri absolvujú prvé kolo oficiálnych rozhovorov v paláci Bellevue, nachádzajúcom sa v berlínskej štvrti Tiergarten. Erdogan následne bude mať obed s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou.Erdoganovu cestu do Nemecka sprevádza kontroverzia. Kritici tvrdia, že prezidentovi v tomto čase návšteva nemala byť umožnená. Ide o jeho prvú oficiálnu štátnu návštevu Nemecka, túto krajinu však predtým navštívil najmenej desaťkrát.Hlavným cieľom jeho prvej oficiálnej návštevy spolkovej republiky vo funkcii hlavy tureckého štátu je ukončenie napätia v bilaterálnych vzťahoch oboch krajín.Návštevu Erdogana, ktorý na stránkach mienkotvorného denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung vyzval Nemecko, aby "otvorilo novú stránku" vo vzájomných vzťahoch oboch krajín a súčasne sformuloval viacero požiadaviek na vládu kancelárky Angely Merkelovej, budú zrejme sprevádzať viaceré demonštrácie.V sobotu zavíta Erdogan do mesta Kolín nad Rýnom, kde slávnostne otvorí novú mešitu. Množstvo opozičných politikov sa na protest odmietlo zúčastniť na piatkovom večernom bankete. Merkelová uviedla, že situácia ohľadom dodržiavania ľudských práv v Turecku nie je taká, akú by si priala.Podľa Erdogana sú Ankara i Berlín zaviazaní pokračovať v bilaterálnych vzťahoch na báze obojstranných záujmov a s orientáciou na zdravý rozum bez iracionálnych obáv. Turecký prezident spomína jednostranný a nezodpovedný postup americkej vlády a vyzýva na zomknutie na ochranu všetkých štátov, aby sa zabránilo deštruktívnym obchodným konfliktom.Silnejúci pravicový radikalizmus a inštitucionálny rasizmus považuje turecký prezident za najväčšie nebezpečenstvá pre slobodnú demokratickú Európu. Islamofóbia predstavuje podľa Erdogana súčasne najväčšiu prekážku pre prístupové rokovania Európskej únie a Turecka.Najvyšší turecký predstaviteľ očakáva od nemeckej vlády podporu krajiny polmesiaca v boji s mimo zákon postavenou Stranou kurdských pracujúcich (PKK), ľavicovými radikálmi z DHKP-C, ako aj hnutím kazateľa Fethullaha Gülena, ktoré mocní v Ankare vidia za zosnovaním zmareného pokusu o štátny prevrat v krajine z leta 2016.