Ochranári vítajú vypustenie veľrýb z väzenia

Moskva 20. júna (TASR) - Organizácia na ochranu prírody z ostrova Sachalin na ruskom Ďalekom východe označila vo štvrtok začiatok vypúšťania kosatiek a bieluh zza veľký pokrok. Upozornila však, že zvolená automobilová preprava zvierat nie je najlepším riešením. Informovala o tom agentúra Interfax.uviedol šéf organizácie Dmitrij Lisicyn.Upozornil však, že nie je žiaduce, aby kosatky vypúšťali na slobodu po dvoch. Lepšie by bolo, keby k tomu dochádzalo vo väčších skupinách.Uviedol, že práve tento prístup odporučili Jean-Michel Cousteau, ktorý je synom slávneho oceánografa a vynálezcu Jacqua Cousteaua, ako aj ruská mimovládna Rada pre morské cicavce.Lisicyn vysvetlil, že kosatky nežijú v pároch a lovia tiež v skupinách. Dodal, že za osem mesiacov v zajatí sa medzi veľrybami vytvorili sociálne väzby.spresnil Lisicyn.Poukázal aj na to, že preprava veľrýb autami nie je najvhodnejšia a navrhol uprednostniť prepravu po mori. Vysvetlil, že na loď je možné umiestniť väčšie kontajnery, a ak je loď dosť veľká a stabilná, veľryby nepocítia ani žiadne otrasy.v Prímorskom kraji, kde miestni podnikavci lovili a držali veľryby v malých nádržiach s cieľom predať ich neskôr do zábavných parkov v Číne, vyvolalo pozornosť aktivistov a ochranárov nielen v Rusku, ale aj vo svete.Tomuto problému sa dnes venoval aj ruský prezident Vladimir Putin, ktorý v tejto súvislosti uviedol, že ruská vláda zmení legislatívu a zakáže odchyt veľrýb na podobné účely.Ako informovala agentúra AP, práve v čase jeho výročnej telekonferencie, počas ktorej odpovedal na otázky zaslané občanmi, vypustili zna Ďalekom východe dve zajaté kosatky a šesť bieluh.