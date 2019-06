Farmári sa snažia zadefinovať, čo očakávajú od agropolitiky EÚ

Na snímke podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Nitra 20. júna (TASR) – Priblíženie priamych platieb priemeru Európskej únie či podporu špeciálnych rastlinných a živočíšnych komodít bude Slovensko požadovať v rámci pripravovanej európskej Spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2021 až 2027. Tá bude zavádzaná prostredníctvom strategického plánu, ktorý si pripravia národné štáty.V Nitre sa vo štvrtok zišli zástupcovia poľnohospodárov, potravinárov, dodávateľov vstupov a rezortných organizácií, aby určili priority, ktoré má do svojho strategického plánu zapracovať Slovenská republika. Podľa slov ministerky pôdohospodárstva Gabriely Matečnej (SNS) by mal byť dokument hotový 1. januára 2020.uviedla Matečná.Slovenská republika bude v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky požadovať viazané platby, ktorými by sa podporili špeciálne rastlinné a živočíšne komodity. Ďalšou požiadavkou bude dobrovoľné stropovanie. Slovensko chce mať podľa Matečnej dosah na mechanizmus, ktorým sa určuje maximálna výška priamej platby pre farmy, pričom tie, ktoré majú vyššie náklady, budú mať strop vyššie ako tie s nízkymi či minimálnymi nákladmi.skonštatovala Matečná.Podľa predsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Emila Macha je pre slovenské poľnohospodárstvo najdôležitejšie, že väčšina peňazí bola využitá vo výrobe.zdôraznil.Podľa jeho slov bude výrazným znakom budúcej európskej Spoločnej poľnohospodárskej politiky zameranie na životné prostredie a opatrenia na predchádzanie klimatickým zmenám.uviedol Macho.Posilnenie verejnoprospešných funkcií poľnohospodárstva bude dôležité aj podľa ministerky.dodala Matečná.