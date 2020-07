Ochranári začali v Keni so záchranou byvolca hirolu, na svete žije menej než päťsto jedincov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.7.2020 - Ochranári spustili v Keni program na záchranu byvolca hirolu (Beatragus hunteri). "V Keni, ale aj na celom svete, je to veľmi výnimočné zviera," uviedol zakladateľ projektu Abdullahi Hussein Ali. Na celom svete žije menej ako 500 jedincov.Od 70. rokov minulého storočia ich počet klesol viac ako o 95 percent, a to v dôsledku sucha, chorôb a straty trávnatých porastov."Postupne sa zmenilo tunajšie prostredie. Mali sme tu približne päťtisíc slonov, ktoré tu žili voľne s byvolcom hirola. Do 80. rokov minulého storočia však všetky slony zmizli. Práve slony udržiavali otvorené trávnaté plochy pre byvolca. My sme teraz akoby prevzali rolu slonov a naši spolupracovníci prerieďujú invazívne akácie a vytvárajú nové plochy na pasenie. Takisto sa snažíme minimalizovať pytliactvo," povedal ochranár s tým, že byvolce žijú pri hraniciach so Somálskom, kde často vyčíňajú militanti. "To je naša najväčšia hrozba," dodal."Tento druh je kritiky ohrozený a dúfam, že počas ďalšej dekády sa to zmení a bude len ohrozený a budeme vidieť fungujúcu populáciu," uzavrel.