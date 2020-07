Zomrela herečka Kelly Preston, prehrala dvojročný boj s rakovinou

Kelly Preston

... sa narodila 13. októbra 1962 v Honolulu ako Kelly Kamalelehua Smith. Herectvo študovala na University of Southern California a na začiatku osemdesiatych rokov sa predstavila v seriáloch ako Hawaii Five-O (1968 - 1980), Koroner Quincy (1976 - 1983) alebo CHiPs (1977 - 1983). Prelom v kariére jej priniesla romantická komédia Darebák z roku 1985.



Odvtedy účinkovala napríklad aj vo filmoch Vesmírny tábor (1986), Dvojičky (1988), Jerry Maguire (1996), Posadnutí láskou (1997), Jack Frost (1998), Hra snov (1999), Letuška 1. triedy (2003), Kocúr v klobúku (2003), Horúce pozdravy z Paríža (2010) alebo Casino Jack (2010). S Travoltom si zahrala v snímkach Experti (1989), Bojisko Zem (2000), Starí psi (2009) a najnovšie v spomínanom Gottim, kde stvárnili manželov Victoriu a Johna Gottiovcov.



Preston a Travolta sa stretli v roku 1987, počas nakrúcania komédie Experti. Vlani oslávili 28. výročie svadby. Mali spolu tri deti - 20-ročnú dcéru Ellu, deväťročného Benjamina a syna Jetta, ktorý zomrel v roku 2009 vo veku 16 rokov.





13.7.2020 (Webnoviny.sk) - Vo veku 57 rokov zomrela v nedeľu herečka Kelly Preston . Prostredníctvom sociálnych sietí o tom informoval jej manžel John Travolta , podľa ktorého prehrala dvojročný boj s rakovinou."S ťažkým srdcom vám oznamujem, že moja nádherná manželka Kelly prehrala dvojročný boj s rakovinou," napísal 66-ročný Travolta k fotografii Preston, ktorú zdieľal prostredníctvom Instagramu aj Facebooku. V poste okrem iného poďakoval zdravotníkom, ktorí sa o jeho manželku starali.Informácia o rakovine mnohých prekvapila. Mediálny zástupca rodiny sa však pre magazín People vyjadril, že sa rozhodla udržať svoju diagnózu v súkromí.Preston sa naposledy predstavila v životopisnej snímke Gotti (2018), kde si zahrala po boku manžela. Posledným filmom, v ktorom účinkovala, by však podľa IMDB.com mala byť pripravovaná komédia Off the Rails. Snímka s Judi Dench a Francom Nerom je v súčasnosti v postprodukcii.