Ochranári zálohovanie PET fliaš vítajú

Ilustračné foto. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. novembra (TASR) - Zavedenie zálohovania PET fliaš a plechoviek povedie k znižovaniu množstva plastov v prírode, preto je krokom správnym smerom. Zhodujú sa na tom Miloš Veverka z Centra pre trvalo udržateľné alternatívy (CEPTA) aj Helena Čárska zo Svetového fondu na ochranu prírody (WWF) Slovensko. Zálohovanie by podľa ankety TASR privítali aj spotrebitelia, ktorých presvedčili najmä pozitívne skúsenosti zo zahraničia.Viacerí spotrebitelia sa vyjadrili, že zavedenie zálohovania PET fliaš aj plechoviek je dobrým nápadom aNajčastejším argumentom bolo, že ak sa to dá v zahraničí, musí sa to dať aj na Slovensku. Často tiež novinku prirovnávajú k zálohovaniu sklenených fliaš a hovoria, že by si zvykli. Iní však vidia aj problémy.upozornila jedna z respondentiek.Veverka by osobne stanovil vyšší cieľ návratnosti - 95 percent, ako je to napríklad v Nemecku, Holandsku alebo Nórsku.hovorí. Zálohu by zas zjednotil na 0,15 eura za obal, či už pôjde o PET fľašu alebo plechovku. Envirorezort odhaduje, že suma za zálohovanie PET fľaše by sa mala pohybovať vo výške 12 centov, pri plechovke by to malo byť desať centov.O rozhodnutí zaviesť zálohovanie PET fliaš a plechoviek ministerstvo životného prostredia (MŽP) informovalo v stredu (7. 11.). Jeho šéf László Sólymos (Most-Híd) chce, aby bolo Slovensko prvou krajinou v strednej Európe, ktorá zálohovanie zavedie. Vstupné náklady na zavedenie systému by mali byť na úrovni 80 miliónov eur.Na Slovensku sa za jeden rok dostane do obehu približne miliarda PET fliaš. Separovaným zberom sa dosahuje ich približná návratnosť 60 percent. Ak by bola návratnosť 90-percentná, fľaše, ktoré by sa týmto spôsobom zozbierali, by dokázali naplniť napríklad bratislavské Námestie slobody do výšky 22 metrov.