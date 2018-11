Posledný džentlmen – tretí román mladej autorky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 8. novembra 2018 (WBN/PR) - Mladá autorka Michaela Zamari vydáva rok po svojom debute v poradí už tretí román s názvom, ktorý je inšpirovaný skutočnými udalosťami. Autorka prepožičala hlavnej postave svoje skúsenosti s vydaním svojej prvej knihy Šéf môjho šéfa a ponúka tak náhľad do knižného zákulisia. Svojim čitateľom ale neostáva nič dlžná a v knihe sa prelína aj milostný príbeh, ktorý je okorenený o šteklivé scény.Autorka priznáva, že svoju tretiu knihu si vydáva na vlastné náklady, pretože sa jej zdalo príliš trúfalé ponúkať ju vydavateľstvám. Mohli by sa v nej totiž nájsť.Knižka je už dostupná vo všetkých dobrých kníhkupectvách.Jennifer vie o tom svoje. Pred oslavou jej dvadsiatych šiestych narodenín v nej naplno prepukne vášeň pre písanie a snaží sa dostať svoj debut na pulty kníhkupectiev za každú cenu. Nemá však ani poňatia, čo ju to bude stáť.Počas tejto životnej etapy sa jej cesta pretne so starším kolegom, s ktorým na prvý pohľad nemá nič spoločné. Sú ako oheň a voda. Majú protichodné názory, odlišné záujmy a iné priority. Napriek tomu nedokážu prejsť okolo seba bez povšimnutia.Začnú sa nezáväzne stretávať. Veď, čo sa môže stať?Jareda to však jednostaj ťahá domov, preč z hlavného mesta, kde sa Jennifer cíti ako ryba vo vode. Má vôbec ich vzťah šancu stať sa niečím viac? Alebo sa už dávno stal?