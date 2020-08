Ochranca Amazonského pralesa má koronavírus, náčelník Raoni Metuktire skončil v nemocnici

Stovky domorodcov už zomreli

Známy bojovník za ochranu teritórií

31.8.2020 (Webnoviny.sk) - Náčelník brazílskeho kmeňa Kayapo Raoni Metuktire mal pozitívny test na nový koronavírus. Symbol ochrany Amazonského pralesa skončil v nemocnici s príznakmi zápalu pľúc. V pondelok o tom informovali zástupcovia Raoni Institute.Takmer 90-ročný pacient nemá horúčky a dýcha normále, bez pľúcnej ventilácie.Náčelník sa predtým stretol s niekoľkými európskymi lídrami a kritizoval brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara, ktorý podporuje hospodársky rozvoj na indiánskej pôde v Amazonskom pralese.Podľa neho je to kľúčový krok k prosperite tamojších obyvateľov a tiež celej krajiny.Združenie domorodého obyvateľstva Brazílie informovalo, že od vypuknutia pandémie sa nakazilo viac ako 30-tisíc domorodcov a 700 už zomrelo.Najvyšší súd 4. augusta udelil vláde 60 dní na predloženie plánu vytvorenia sanitárnych bariér, ktoré by ochránili domorodcov pred vírusom.Raoni Metuktire bol pred mesiacom 10 dní v nemocnici pre hnačky a dehydratáciu. Mal tiež nízky krvný tlak, anémiu a vredy a dostal dve krvné transfúzie.Náčelník je známy bojovník za ochranu indiánskych teritórií v Amazónii.Do širšieho povedomia sa dostal vďaka dokumentu Raoni: The Fight for the Amazon (1978) či turné s britským hudobníkom Stingom z roku 1989.