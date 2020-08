September sa začne výrazným zhoršením počasia, ochladí sa a tiež zaprší

Výstraha prvého stupňa

Najviac zrážok na západe

Nejde o nič výnimočné

31.8.2020 (Webnoviny.sk) - Počasie sa v prvý septembrový deň podľa meteorológov výrazne zhorší. Ako informovali v profile Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) na sociálnej sieti, zhoršenie počasia prinesie tlaková níž, ktorá sa prehĺbi na zvlnenom studenom fronte a postupne sa presunie nad slovenské územie.V utorok 1. septembra tak meteorológovia predpokladajú, že bude chladno a miestami aj výdatný dážď.K dažďu by sa mal pridať aj nepríjemný severný vietor, pričom najsilnejší bude na juhozápade a juhovýchode Slovenska.Pre takmer celé územie Slovenska v utorok 1. septembra platí výstraha prvého stupňa pred dažďom. Miestami sa môže vyskytnúť dážď s úhrnom zrážok od 35 do 55 mm.SHMÚ vysvetľuje, že oblačnosť súvisiaca s touto tlakovou nížou sa od juhozápadu presúva nad Slovensko aj v pondelok a jej pribúdanie bude pokračovať.Rozloženie úhrnov zrážok je podľa SHMÚ v tejto situácii náročné predpovedať. Dôvodom je poloha stredu tlakovej níže.Najviac zrážok by malo pribudnúť na krajnom západe územia, teda na Záhorí a Považí.Výdatné zrážky môžu očakávať aj obyvatelia v horských oblastiach stredného Slovenska, a to predovšetkým v Žilinskom kraji, v oblasti Nízkych Tatier.Juhozápadné časti Slovenska môžu očakávať dážď v pondelok večer, pričom zrážkové pásmo sa postupne presunie cez celé naše územie.„Nie je ničím výnimočným, že počasie na začiatku septembra býva vo výraznom kontraste s počasím v posledných augustových dňoch. Tak tomu bude aj v roku 2020,“ tvrdia meteorológovia.Poukázali, že v nedeľu 30.augusta v obci Mužla v okrese Nové Zámky zaznamenali maximum teploty vzduchu 35,6 °C a v utorok 1. septembra bude maximálna teplota od zhruba 14 °C na krajnom západe a severozápade do približne 23 °C na juhovýchode územia.