Ochrane vtáčích území majú pomôcť tri nové programy starostlivosti

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. júna (TASR) - Ochrana viacerých ohrozených vtáčích druhov sa má zlepšiť. Vláda v stredu schválila programy starostlivosti o tri chránené vtáčie územia (CHVÚ). Tie predstavujú súbor konkrétnych opatrení, ktoré majú za cieľ uchovať vzácne druhy v lokalitách Poľana, Slovenský raj a Chočské vrchy. Do roku 2048 si vyžiadajú asi 7,6 milióna eur, časť z nich zaplatí Európska únia.Programy starostlivosti by podľa Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR mali prispieť k odstráneniu nedostatkov, ktoré Európska komisia vyčíta Slovensku v rámci konania o porušení zmluvy aj v prípade EU Pilot. Okrem toho majú napríklad zlepšiť súčasný nepriaznivý stav niektorých vtákov, napríklad hlucháňa hôrneho a zachovať priaznivý stav ďalších.Program starostlivosti pri každom vzácnom vtáčom druhu podľa envirorezortu predstavuje súbor opatrení. Medzi nimi možno nájsť úplný zákaz používania pesticídov pri hniezdiskách, vylúčenie ťažby štrku pri vodných druhoch, až po zákaz zásahov do drevín.Vypracovaním týchto programov, spravidla na 30 rokov, Slovensko napĺňa svoje záväzky voči EÚ, ktoré mu vyplývajú z medzinárodných zmlúv v oblasti ochrany prírody. Celkovo sa Slovensko zaviazalo vyhlásiť 41 chránených vtáčích území, ktoré sú zaradené do európskej sústavy chránených území Natura 2000.Na príprave programov starostlivosti sa podieľajú aj ornitológovia z tretieho sektora. Okrem toho sa prerokovávajú s obcami, vlastníkmi, užívateľmi pozemkov, orgánmi štátnej správy a inými subjektmi.