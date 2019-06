Analytička: Ceny potravín v máji 2019 medziročne zdraželi o 3,9 %

Ilustračné foto Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 19. júna (TASR) - Ceny potravín a nealkoholických nápojov v máji 2019 na Slovensku medziročne zdraželi o 3,9 %. Jedná sa tak o najrýchlejší medziročný nárast cien potravín a nealkoholických nápojov v tomto roku. Oproti aprílu sa ceny potravín a nealkoholických nápojov zvýšili o 0,8 %. Vyplýva to z aktuálnej analýzy Slovenského farmárskeho družstva (SFD).spresnila analytička SFD Eva Sadovská.Za zmienku podľa nej stojí aj aktuálna cena zemiakov.poznamenala.Uviedla, že aj pekárenské výrobky sú drahšie ako vlani. Ceny rožkov sú vyššie o takmer 10 %.informovala.Naopak, podľa najaktuálnejších údajov Štatistického úradu SR sú podľa Sadovskej lacnejšie ako vlani jablká, a to takmer o tretinu.doplnila.Priblížila, že počas vlaňajšieho rokavajcia, a to v dôsledku fipronilovej krízy a mliečne výrobky v dôsledku mliečnej či maslovej krízy. Tento rok sa zatiaľ nič podobné nedeje. Vajcia sú v súčasnosti o 7 % lacnejšie ako vlani. Aj ceny viacerých mliečnych výrobkov sú porovnateľné s tými vlaňajšími a niektoré sú dokonca aj o niečo nižšie, ako napríklad trvanlivé polotučné mlieko s cenou nižšou o 2,6 %.dodala analytička SFD.