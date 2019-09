Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 4. septembra (TASR) - Ochrane vtákov v Strážovských vrchoch má pomôcť program starostlivosti, ktorý v stredu schválila vláda. Predstavuje súbor konkrétnych opatrení, ktoré majú za cieľ zabezpečiť priaznivý stav biotopov viacerých vtáčích druhov vrátane sokola sťahovavého, výra skalného alebo ďatľa bielochrbtého. Do roku 2048 si vyžiadajú takmer 3,4 milióna eur, časť z nich zaplatí Európska únia.Program starostlivosti pri každom vzácnom vtáčom druhu podľa envirorezortu predstavuje súbor opatrení. Medzi nimi možno nájsť úplný zákaz používania pesticídov pri hniezdiskách, vylúčenie ťažby štrku pri vodných druhoch, až po zákaz zásahov do drevín.Vypracovaním týchto programov, spravidla na 30 rokov, Slovensko napĺňa svoje záväzky voči EÚ, ktoré mu vyplývajú z medzinárodných zmlúv v oblasti ochrany prírody. Celkovo sa Slovensko zaviazalo vyhlásiť 41 chránených vtáčích území, ktoré sú zaradené do európskej sústavy chránených území Natura 2000.Na príprave programov starostlivosti sa podieľajú aj ornitológovia z tretieho sektora. Okrem toho sa prerokovávajú s obcami, vlastníkmi, užívateľmi pozemkov, orgánmi štátnej správy a inými subjektmi.