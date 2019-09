Vláda schválila nový štatút hlavného hraničného splnomocnenca SR

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. septembra (TASR) - Vláda na stredajšom rokovaní schválila nový štatút hlavného hraničného splnomocnenca SR. Vzhľadom na to, že štatút splnomocnenca pochádzal z roku 2003 a jeho zmena bola z roku 2008, Ministerstvo vnútra (MV) SR sa rozhodlo vydať nový štatút.uviedol rezort.Súčasným splnomocnencom a zároveň riaditeľom Úradu hraničnej a cudzineckej polície je Ladislav Csémi, ktorý bol vymenovaný do funkcie v roku 2016.píše sa v predkladacej správe ministerstva vnútra.Hraniční splnomocnenci a ich zástupcovia pôsobia na základe bilaterálnych zmlúv na spoločných štátnych hraniciach. Slovensko ich má uzatvorené so všetkými susednými štátmi s výnimkou Rakúska. Splnomocnenci sú zodpovední za realizáciu medzinárodných zmlúv týkajúcich sa štátnych hraníc, riešenia incidentov, mimoriadnych udalostí a všetkých problémov spojených so štátnymi hranicami.