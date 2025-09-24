Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Tlačové správy

Ochráňme spolu doručovateľov pred útokmi psov


Slovenská pošta zaznamenáva zvýšený počet incidentov, pri ktorých boli jej doručovatelia a kuriéri ohrození voľne pustenými alebo nedostatočne zabezpečenými psami. Vyzýva preto majiteľov psov k ...



Zdieľať
gettyimages 1638432774 676x451 24.9.2025 (SITA.sk) - Slovenská pošta zaznamenáva zvýšený počet incidentov, pri ktorých boli jej doručovatelia a kuriéri ohrození voľne pustenými alebo nedostatočne zabezpečenými psami. Vyzýva preto majiteľov psov k zvýšenej zodpovednosti a k prijatiu opatrení vedúcich k bezproblémovému doručovaniu. V opačnom prípade je pošta oprávnená pozastaviť doručovanie zásielok.


Útoky psov predstavujú vážne riziko pre poštových doručovateľov, ktorí denne doručujú zásielky do domácností na celom Slovensku. Spôsobujú im nielen fyzické zranenia, ale aj psychické ujmy. V roku 2024 zaznamenala Slovenská pošta 139 nežiaducich udalostí spôsobených psami. Od začiatku tohto roka do konca augusta sa vyskytlo už 89 prípadov, pričom 64 z nich sa skončilo pracovným úrazom a sedem doručovateľov bolo dočasne práceneschopných. Väčšina útokov sa odohrala na verejnej komunikácii, no výnimkou nie sú ani prípady zo súkromných pozemkov. Vlani sa najviac incidentov odohralo v Košickom a Banskobystrickom kraji, najmenej v Bratislavskom. Tento rok sú najčastejšie hlásené útoky psov z Prešovského a Žilinského kraja.

"Naši doručovatelia sú denne v teréne a ich bezpečnosť je pre nás prvoradá. Prosíme preto majiteľov psov, aby mysleli na to, že aj bežne mierumilovný pes môže pri kontakte s cudzou osobou zareagovať nečakane. Naši doručovatelia sú pravidelne preškoľovaní v oblasti bezpečného doručovania, a teda vedia, ako sa majú správať aj v kritických situáciách. Napriek tomu, vytvorenie bezpečných podmienok pre našich kolegov je najmä v rukách majiteľov psov. Len ich dôkladným zaistením môžu zabrániť útokom zvierat na zamestnancov pošty," vysvetľuje hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.

Pošta pravidelne žiada aj obce a mestá o spoluprácu pri riešení problematiky bezpečnosti zamestnancov Slovenskej pošty v súvislosti s voľne sa pohybujúcimi psami na verejných komunikáciách. Vyzýva ich k súčinnosti pri pravidelnej komunikácii tejto témy a edukácii svojich občanov prostredníctvom komunikačných kanálov samospráv. Zodpovedný prístup obcí a majiteľov psov pomôže ochrániť zdravie doručovateľov aj samotných psov a zabezpečiť plynulosť poskytovania poštových služieb. "Slovenská pošta je v zmysle platnej legislatívy oprávnená pozastaviť doručovanie zásielok, ak nie sú splnené podmienky pre bezproblémové doručenie, je ohrozená bezpečnosť poštového doručovateľa prípadné hrozí strata, odcudzenie alebo poškodenie zásielky. Veríme, že spoločnými silami dokážeme zabezpečiť bezpečné pracovné podmienky pre našich kolegov a tým bezproblémové poskytovanie poštových služieb v každej obci," dodáva Peterová.

V tejto oblasti pošta spolupracuje aj so Združením miest a obcí Slovenska. "Bezpečnosť v obciach a mestách nám nie je ľahostajná a systematicky sa jej venujeme. Verím, že spoločným postupom sa nám podarí zlepšiť podmienky pre všetkých, obyvateľov, samosprávy aj doručovateľov," povedal predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božik.

Slovenská pošta apeluje na verejnosť, aby sa správala ohľaduplne, predchádzala zbytočným rizikám, čím umožní doručovateľom vykonávať svoju prácu naďalej bezpečne a spoľahlivo. Bezpečnosť doručovateľov je totiž spoločnou zodpovednosťou.

Zdroj: SITA.sk - Ochráňme spolu doručovateľov pred útokmi psov © SITA Všetky práva vyhradené.

