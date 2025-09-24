Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

24. septembra 2025

V kauze zneužitých dotácií na penzióny padlo obvinenie, podozrivá z podvodu je aj dcéra funkcionárky PPA – FOTO


Polícia obvinila v kauze penziónu z Lehníc v okrese Dunajská Streda, na ktorého výstavbu boli použité agrodotácie, dcéru funkcionárky



eurofondy 676x451 24.9.2025 (SITA.sk) - Polícia obvinila v kauze penziónu z Lehníc v okrese Dunajská Streda, na ktorého výstavbu boli použité agrodotácie, dcéru funkcionárky Pôdohospodárskej platobnej agentúry Veroniku O. a konateľa stavebnej firmy Rolanda K. pre poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie, machinácie pri verejnom obstarávaní a subvenčný podvod.


Informovala o tom Nadácia Zastavme korupciu, ktorá vo veci podávala trestné oznámenie. Nadácia zároveň pripomenula, že firma Verkad Veroniky O. dostala od PPA dotáciu vo výške 150-tisíc eur. Postaviť za ňu mala penzión Villa Rose a podporiť tak cestovný ruch v Lehniciach.

Podozrivé okolnosti pri grante


„Zistili sme, že zariadenie neplní svoj účel. Pri žiadosti o grant boli navyše predložené falošné dokumenty. Ukázalo sa tiež, že Roland K., konateľ firmy, ktorá uspela v súťaži na staviteľa penziónu, pripravoval Verkadu podklady pre grantovú žiadosť. Teda dávno predtým, ako Verkad súťaž na stavbu vyhlásil,” vysvetlil právnik Nadácie Zastavme korupciu Ľubomír Daňko. Doplnil, že nadácia tiež políciu upozornila, že nehnuteľnosť, v ktorej má sídliť penzión, postavili už predtým, ako firma dotáciu na jej výstavbu dostala.

Mimovládka tiež poukázala na to, že matka Veroniky O. Daniela pôsobila v inkriminovanom čase ako funkcionárka PPA a neskôr mala na starosti aj kontrolu projektov. Momentálne stále pôsobí v PPA, pričom aktuálne školí budúcich kontrolórov.

„Minister pôdohospodárstva Richard Takáč, by mal konečne prestať s rozprávkami o vymyslenej kauze a namiesto toho urobiť v PPA poriadok,” vyhlásila predstaviteľka nadácie Xénia Makarová.

Viaceré podané trestné oznámenia


Nadácia Zastavme korupciu podala trestné oznámenia na celkovo päť projektov. Okrem prípadu Veroniky O. ide aj o vidiecky dom Malanta, kde následne potvrdila podozrenie z trestného činu Nitrianska prokuratúra. Európska prokuratúra postupuje aj v ďalších dvoch prípadoch, kde Nadácia podala trestné oznámenie.

V jednom začala trestné stíhanie a druhý posunula na operatívne preverenie polícii. Nadácia koná aj v prípade spiaceho trestného stíhania v prípade haciendy Fafokan v Sebechleboch, kde požiadala generálnu prokuratúru o preskúmanie postupu polície.
















Zdroj: SITA.sk - V kauze zneužitých dotácií na penzióny padlo obvinenie, podozrivá z podvodu je aj dcéra funkcionárky PPA – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

