Ochranu spotrebiteľov v EÚ bude zabezpečovať nový návrh pravidiel pre digitálne platformy

15.12.2020 (Webnoviny.sk) - Európska komisia (EK) v utorok navrhla komplexný súbor nových pravidiel pre digitálne platformy pôsobiace v Európskej únii (EÚ) . Cieľom aktu o digitálnych službách a aktu o digitálnych trhoch je lepšie chrániť spotrebiteľov a ich základné práva online a zároveň by tiež mali viesť k spravodlivejším a otvorenejším digitálnym trhom pre všetkých. Európsky parlament a členské štáty prerokujú návrhy v rámci riadneho legislatívneho postupu, pričom v prípade prijatia budú priamo uplatniteľné v celej EÚ. V tlačovej správe o tom informovala Ingrid Ludviková z tlačového oddelenia Zastúpenia EK na Slovensku.Akt o digitálnych službách predstavuje záväzné povinnosti pre všetky digitálne služby, ktoré spájajú spotrebiteľov s tovarom, so službami alebo obsahom. Tieto harmonizované celoeurópske povinnosti budú odstupňované na základe veľkosti digitálnych služieb a ich vplyvu.Napríklad platformy, ktoré používa viac ako 10 % obyvateľstva EÚ, sa považujú za platformy systémovej povahy a platia pre ne osobitné povinnosti kontrolovať vlastné riziká i nová štruktúra dohľadu.Tento akt zahŕňa pravidlá odstraňovania nezákonného tovaru, služieb alebo obsahu online, záruky pre používateľov, ktorých obsah platformy neoprávnene vymazali či nové pravidlá týkajúce sa vysledovateľnosti komerčných používateľov na online trhoch, aby sa dali ľahšie odhaľovať predajcovia nezákonného tovaru alebo služieb.Veľmi veľkým platformám ukladá nové povinnosti prijímať opatrenia založené na riziku s cieľom zabrániť zneužívaniu ich systémov a tiež poskytuje rozsiahle opatrenia v oblasti transparentnosti, vrátane online reklamy a algoritmov používaných na odporúčanie obsahu používateľom, nové právomoci na kontrolu fungovania platforiem a inovatívny postup spolupráce medzi verejnými orgánmi s cieľom zabezpečiť účinné presadzovanie na celom jednotnom trhu.Akt o digitálnych trhoch sa venuje negatívnym dôsledkom vychádzajúcim z určitých foriem správania platforiem, ktoré pôsobia ako "strážcovia prístupu" na digitálnych trhoch.Sú to platformy, ktoré významne vplývajú na vnútorný trh, slúžia ako dôležitá brána pre komerčných používateľov, aby sa dostali k zákazníkom, a majú stabilné a trvalé postavenie. Pravidlá sa podľa neho budú týkať hlavných poskytovateľov základných platformových služieb, u ktorých je najvyššia pravdepodobnosť nekalých praktík - vyhľadávače, sociálne siete či online sprostredkovateľské služby.Návrh tiež vymedzuje kvantitatívne prahové hodnoty pre identifikáciu predpokladaných strážcov prístupu, zakazuje zjavne nekalé praktiky, ako napríklad bránenie používateľom v odinštalovaní predinštalovaného softvéru alebo aplikácií, a stanovuje sankcie. Tie sa môžu vyšplhať až do výšky 10% z celosvetového obratu strážcu prístupu.