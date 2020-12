Parlament vo Švédsku schválil takmer dvojnásobné zvýšenie obranného rozpočtu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.12.2020 (Webnoviny.sk) - Švédsky parlament v utorok schválil 40-percenté zvýšenie obranného rozpočtu na najbližšie štvorročné obdobie. Do roku 2025 má dosiahnuť 89 miliárd švédskych korún (SEK). Podľa ministra obrany Petra Hultqvista ide o najvýraznejšie navýšenie rozpočtu za posledných 70 rokov.Švédska vláda krok označila za reakciu na udalosti ako ruská anexia Krymu v roku 2014, opakované prípady narušenia vzdušného priestoru ruskými vojenskými lietadlami alebo posilňovaním vojenských kapacít v ruskej enkláve Kaliningrad.Návrh na razantné navýšenie obranných výdavkov predložili v októbri sociálni demokrati a Strana zelených, ktorí spolu tvoria menšinovú vládu. Iniciatívu okamžite podporili dve menšie opozičné zoskupenia.Počet príslušníkov ozbrojených síl sa má do roku 2030 zvýšiť na 90-tisíc zo súčasných 55-tisíc. Počíta sa s obnovením niektorých v minulosti zrušených jednotiek. Počty brancov povolaných do armády sa majú zvýšiť na osemtisíc ročne, čo predstavuje zhruba dvojnásobok aktuálneho stavu.(1 EUR = 10,193 SEK)