Ochutené zahrievané tabakové výrobky možno dostanú stopku, Brusel tak chce bojovať proti rakovine

Nezakážu všetky elektronické cigarety

Druhá najčastejšia príčina smrti

29.6.2022 (Webnoviny.sk) - Európska komisia (EK) v stredu navrhla zákaz predaja ochutených zahrievaných tabakových výrobkov vrátane niektorých vapingových výrobkov. Návrh je súčasťou jej plánu na boj proti rakovine a reaguje ním na nárast objemu takýchto produktov predávaných v Európskej únii (EÚ) Zákaz by sa netýkal všetkých elektronických cigariet, keďže mnohé obsahujú len nikotín, ale len tých so zahrievaným tabakom. Návrh ešte musia preskúmať Rada EÚ Nedávna štúdia EK ukázala 10-percentný nárast predaja zahrievaných tabakových výrobkov vo viac ako piatich členských krajinách, pričom zahrievané tabakové výrobky presiahli 2,5 percenta celkového predaja takýchto výrobkov v celom regióne.„Vzhľadom na to, že deväť z 10 prípadov rakoviny pľúc je spôsobených tabakom, chceme urobiť fajčenie čo najmenej príťažlivé, aby sme ochránili zdravie našich občanov a zachránili životy,“ vyjadrila sa eurokomisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakides . EÚ plánuje zabezpečiť, aby do roku 2040 v bloku používalo tabak menej ako päť percent populácie.Podľa údajov EÚ je rakovina druhou najčastejšou príčinou smrti v eurobloku. Ročne v EÚ zomrie približne 1,3 milióna ľudí na rakovinu a pribudne 3,5 milióna nových prípadov. Odhadom 40 percent občanov EÚ bude počas svojho života čeliť rakovine. Ročný ekonomický dopad rakoviny sa odhaduje na 100 miliárd eur.