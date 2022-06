NATO formálne prizvalo Fínsko a Švédsko, aby sa pridali k aliancii

29.6.2022 (Webnoviny.sk) - Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO) formálne pozvala Švédsko a Fínsko, aby sa pridali k aliancii. V spoločnom vyhlásení to v stredu oznámili lídri štátov NATO, informuje televízia CNN. Členstvu krajín vo vojenskej aliancii otvorilo cestu v utorok Turecko, ktoré stiahlo svoje námietky.„Dnes sme sa rozhodli pozvať Fínsko a Švédsko, aby sa stali členmi NATO, a súhlasili sme s podpísaním prístupových protokolov,“ uvádza sa v stanovisku. V ňom lídri tiež argumentujú, že vstup severských krajín do NATO im poskytne viac bezpečia, aliancia bude vďaka nemu silnejšia a euro-atlantická oblasť bezpečnejšia.Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg sa už v stredu vyjadril, že po pozvaní bude potrebný ratifikačný proces v 30 členských parlamentoch.„To vždy zaberie určitý čas, ale očakávam, že aj to pôjde dosť rýchlo, pretože spojenci sú pripravení snažiť sa zrealizovať tento proces tak rýchlo, ako je to možné,“ dodal.