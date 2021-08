Očkovacia lotéria nezachráni životy ani zdravie, Matovič podľa Hlasu rozdáva milióny z daní Slovákov

aktualizované 3. augusta 14:28



3.8.2021 (Webnoviny.sk) - Očkovacia lotéria a sprostredkovateľský bonus sú podľa stran y Hlas drahé nástroje, ktoré neprinesú želaný efekt. Očkovanie má byť podľa zástupcov strany dobrovoľné s cieľom chrániť zdravie.Ako ďalej uviedol podpredseda strany Hlas - sociálna demokracia Richard Raši , minister financií Igor Matovič lotériou na seba len púta pozornosť a rozdáva milióny z daní Slovákov.Desiatky miliónov eur by sa dali využiť podľa Rašiho oveľa efektívnejšie. „Je to nesprávne riešenie. Na jednej strane Matovičova a Hegerova vláda dáva na prevenciu len drobné, nepreplatí onkologickým chorým inovatívne lieky, ale teraz ide rozhadzovať milióny na sebaprezentáciu. Tieto peniaze by mohli ísť napríklad aj ku zdravotníkom a pacientom na diagnostiku a liečbu všetkých tých, ktorí kvôli koronakríze museli mesiace čakať,“ povedal Raši.Lepšie využitie týchto prostriedkov si vie predstaviť aj podpredsedníčka strany Zuzana Dolinková . „Tieto peniaze by oveľa efektívnejšie poslúžili, aby mohlo byť viac mobilných očkovacích tímov, či aby všeobecní lekári a pediatri dostávali vyššiu platbu za podanie vakcíny. Bolo by to pre nich viac motivujúce a občania by sa dostali k informáciám aj vakcíne na mieste, kde im je to prirodzené, u svojho lekára,“ dodala Dolinková.Na očkovacie prémie a sprostredkovateľské bonusy sa k utorku 9:30 registrovalo 280-tisíc osôb. Všetci záujemcovia o očkovaciu prémiu a sprostredkovateľský bonus sa môžu prihlásiť na stránke bytzdravyjevyhra.sk.Podľa poslanca parlamentu a generálneho manažéra koaličnej strany Sloboda a Solidarita Romana Foltina by mala strana Hlas-SD zaujať jednoznačné stanovisko k aktuálnym témam, ako sú minulotýždňový protest proti očkovaniu pred bratislavským Prezidentským palácom a postup polície v jeho priebehu. Napísal to na sociálnej sieti.Hlasu-SD sa v tejto súvislosti pýta, či podporujú takéto protesty, či podľa nich polícia konala správne, či by policajný prezident Peter Kovařík mal prísť vysvetľovať postup polície do parlamentu a či by sa na predmetnom zasadnutí brannobezpečnostného výboru zúčastnili.Foltin sa tiež Hlasu pýta, či podporujú avizovaný spoločný protest strany Smer-SD a odídencov z ĽSNS združených v hnutí Republika, ktorý je plánovaný na 1. septembra pred Ústavným súdom SR v Košiciach a či je správne, že sa socialisti spájajú s extrémnou pravicou.„Peter Pellegrini, nájdi odvahu a zodpovedz na tieto otázky. Už nehraj na dve stany, že si na jednej strane s antivaxermi, ale na druhej strane kritizuješ vládu za nízku očkovanosť," povedal Foltin. Zároveň sa strany opýtal, či si pred odpoveďou potrebuje nechať urobiť prieskum verejnej mienky.