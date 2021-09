Očkovanie pred zimnou olympiádou v Pekingu nebude povinné, ale nezaočkovaní pôjdu do dlhej karantény

Testovať sa bude každý deň

Pohyb vo vyhradených priestoroch

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.9.2021 (Webnoviny.sk) - Mimoriadne prísne opatrenia budú sprevádzať budúcoročné ZOH v čínskom Pekingu v súvislosti s ochorením COVID-19.Pre športovcov síce nebude povinné očkovanie proti koronavírusu, ale tí, ktorí zaočkovaní nebudú, pri prílete do Číny podstúpia karanténu na 21 dní. To isté platí aj pre ďalšie osoby napojené na ZOH.Športovci majú práve požiadať o výnimku, ku ktorej je potrebné doložiť hodnoverné lekárske potvrdenie, že nemôžu byť zaočkovaní.Ako informoval Medzinárodný olympijský výbor (MOV) , na všetky osoby, teda aj zaočkované, čaká testovanie na dennej báze a známe je aj to, že na športoviská sa vrátia diváci, avšak výhradne len tí domáci."Vstupenky získajú výhradne obyvatelia Číny, ktorí splnia príslušné podmienky," uviedol MOV. Spomenuté podmienky zatiaľ neboli špecifikované.Organizátori ZOH 2022 plánujú podujatie organizovať v uzavretej bubline aj pre zaočkované osoby. Fungovať bude od 23. januára, teda takmer dva týždne pred štartom ZOH.A jej trvanie zotrvá takmer dva mesiace, teda až do skončenia zimných paralympijských hier (13.3.2022).Účastníci ZOH a ZPH sa budú môcť pohybovať iba vo vyhradených priestoroch určených na ubytovanie a tréning, súťaž resp. prácu. K tomu organizátori prisľúbili fungujúci systém dopravy.ZOH v Pekingu sú naplánované v termíne od 4. do 20. februára 2022, ZPH prídu na rad od 4. do 13. marca 2022.Od vypuknutia pandémie koronavírusu v januári 2020 v Číne a v krajine až doteraz nekonali takmer žiadne medzinárodné športové podujatia.