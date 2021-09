Vzpieračka Bojanka Kostovová bola opäť usvedčená z dopingu, nevyhla sa vysokému trestu

Prišla o všetky výsledky

Do Tokia sa nedostala

30.9.2021 (Webnoviny.sk) - Niekdajšia svetová šampiónka vo vzpieraní Bojanka Kostovová dostala dištanc na osem rokov za doping. Dôvodom na vysoký trest je jej minulosť, keďže už v rokoch 2016 až 2018 si odpykala dištanc za požitie zakázaných látok.Dvadsaťosemročná bulharská rodáčka, ktorá už dekádu reprezentuje Azerbajdžan, mala na aprílových ME pozitívny test na steroid stanozolol, keď v Moskve ovládla kategóriu do 59 kg.Kostovová už na OH 2012 v Londýne reprezentovala Azerbajdžan, pod piatimi kruhmi vtedy skončila piata. Okrem toho štyrikrát vyhrala ME a raz aj MS.Keďže opakovaná analýza jej vzorky z OH 2012 bol pozitívna na turinabol, Kostovová prišla o všetky výsledky od Londýna až do roku 2016.V roku 2021 síce získala na ME zlato, no na OH v Tokiu neštartovala pre nedostatok relevantných výsledkov v kvalifikačnom období.Medzinárodná testovacia agentúra (ITA) okrem Kostovovej prípadu vo štvrtok potvrdila, že kvôli dopingu pozastavila činnosť trom vzpieračom z Ruska vrátane dvojnásobného kontinentálneho šampióna Andreja Demanova.