Očkovanie proti COVID-19 by mala byť morálna povinnosť všetkých, tvrdí kouč FC Liverpool

Neistota komplikuje prípravu

The Reds sú vo forme

19.12.2021 (Webnoviny.sk) - V anglickej futbalovej Premier League v ostatnom čase pre šíriaci sa koronavírus odkladajú stretnutie za stretnutím, čo mnohých neteší.Patrí medzi nich i nemecký kouč FC Liverpool Jürgen Klopp, ktorý tvrdí, že očkovanie proti ochoreniu COVID-19 by mala byť "morálna povinnosť" všetkých.Päťdesiatštyriročný rodák zo Stuttgartu považuje vakcíny za účinný prostriedok na potlačenie infekcie a priznal, že pretrvávajúca neistota mu mimoriadne komplikuje prípravu na jednotlivé zápasy.Podotkol, že uprostred eskalujúcej krízy súvisiacej s koronavírusom nepodporuje prerušenie ligovej sezóny v Premier League, a dodal, že vzhľadom na nahustený zápasový program by takýto krok priniesol iba malý úžitok."Skrátka, nevidím stopercentný prínos z prerušenia súťaže v porovnaní s pokračovaním sezóny. Zastavenie znamená, že teraz prestaneme hrať na týždeň, dva týždne... To znamená päť alebo šesť zápasov? Kedy ich chceme dohrať?" položil rečnícku otázku Klopp.Liverpool by sa mal v nedeľu predstaviť na trávniku londýnskeho Tottenhamu Hotspur, v ktorom nedávno tiež dosť výrazne šarapatil koronavírus."The Reds" sú momentálne vo výbornej forme. V Lige majstrov postúpili do osemfinále a na domácej ligovej scéne im patrí 2. priečka iba s jednobodovým mankom na vedúci Manchester City.