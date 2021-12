Slováci sa na plaveckom šampionáte v Abú Zabí nakazili koronavírusom a svoje účinkovanie skončili

Celý tím museli odhlásiť

Takýto koniec mrzí

19.12.2021 (Webnoviny.sk) - V slovenskej výprave na majstrovstvách sveta v plávaní v krátkom bazéne v Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch prepukol koronavírus.Športovci spod Tatier tak končia svoje účinkovanie na svetovom šampionáte na Blízkom východe.Zatiaľ boli pozitívne testované s príznakmi ochorenia COVID-19 štyri osoby a ďalší traja sú povinní ísť do karantény na pretestovanie ako kontaktné osoby."Na základe viacerých pozitívnych výsledkov po testovaní na COVID-19 som bola nútená nasledovať pravidlá FINA a odhlásiť celý tím z ďalších súťaží na MS. Nebolo to ľahké rozhodnutie, nakoľko niektorí mali svoje hlavné disciplíny ešte pred sebou, ale vzhľadom na rýchlosť, ktorou sa vírus šíri, sa cítim povinná prebrať zodpovednosť za zdravie všetkých zúčastnených a uprednostniť ho pred možnými dosiahnutými výsledkami," uviedla vo vyhlásení generálna sekretárka Slovenskej plaveckej federácie (SPF) Ivana Langeová.Takýto koniec na majstrovstvách sveta mrzí aj prezidenta SPF Ivana Šuleka."Sme si vedomí, že športovci urobili všetko pre čo najlepšie výsledky a stalo ich to veľa síl a odriekania, ale zdravie a rešpektovanie nariadení by sme mali všetci dodržiavať, či je to športovec alebo funkcionár SPF," povedal Šulek.