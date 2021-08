Očkovanie proti koronavírusu prebieha aj vo väzniciach, aspoň jednu dávku vakcíny už má 61 percent osôb

Protiepidemické opatrenia vo väzniciach

Pravidelné testovanie na COVID-19

8.8.2021 (Webnoviny.sk) - Aspoň jednou dávkou je proti ochoreniu COVID-19 zaočkovaných 6 297 väznených osôb. Z celkového počtu 10331 obvinených a odsúdených teda zaočkovali 61 percent z nich.Ako pre agentúru SITA vysvetlila Henrieta Kunová z tlačového oddelenia Ministerstva spravodlivosti SR , očkovanie v ústavoch na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody je dobrovoľné a záujem väznených osôb o očkovanie sa zisťuje priebežne.Zo súčasného počtu príslušníkov a zamestnancov v Zbore väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) je očkovaných aspoň jednou dávkou 56,47 percenta, teda 3107 z 5502 ľudí. ZVJS má k dispozícii m-RNA vakcíny, a to vakcínu od firmy Pfizer BioNTech a od firmy Moderna Momentálne vakcinačné miesta zboru evidujú záujemcov o očkovanie najmä vakcínou Pfizer/BioNTech.V ústavoch aj naďalej platia určité protiepidemické opatrenia. Ako však doplnila Kunová, so zlepšujúcou sa pandemickou situáciou došlo v ústavoch k určitým úľavám. Napríklad v prípade návštev, vychádzok, kultúrno-osvetových činností, rôznych školení, kurzov.„V prípade zhoršenia pandemickej situácie sa zbor bude riadiť podľa prijatých osobitných protiepidemických opatrení, ktoré boli účinné aj počas prepuknutia prvej, či druhej vlny ochorenia COVID-19,“ podotkla s tým, že aktuálne je situácia v ústavoch stabilizovaná.Zároveň rezort spravodlivosti dodal, že od začiatku prepuknutia pandémie sa v ústavoch dodržiavajú všeobecne záväzné právne a interné predpisy určujúce používanie rúšok v interiéri, ako aj v exteriéri.„Vstupujúcim osobám do ústavu vrátane personálu bola meraná telesná teplota, sú aj naďalej zabezpečené dezinfekčné prostriedky na dezinfekciu rúk väznených osôb, ako aj ďalších vstupujúcich osôb. Využívajú sa germicídne žiariče a je vykonávaná dezinfekcia plôch v častejších intervaloch. V súvislosti s výskytom pozitívne testovaných väznených osôb bol obmedzený ich vzájomný kontakt mimo ubytovacích sektorov. Všetky činnosti odsúdených boli organizované so zreteľom na eliminovanie možnosti stretnutia väčšieho počtu odsúdených,“ pokračovala Kunová.V ústavoch sa aj naďalej pravidelne testuje na ochorenie COVID-19. Testuje sa však napríklad aj pri eskortovaní väznených osôb mimo ústavov, pred prepustením z ústavu vrátane podmienečného prepustenia, či v prípade výskytu prvotných príznakov ochorenia.„Odsúdení, ktorých testovanie potvrdí infekčné ochorenie COVID-19, sú ihneď ubytovaní oddelene od ostatných odsúdených. Rovnako odsúdení, ktorí boli v kontakte s odsúdenými pozitívne testovanými na infekčné ochorenie COVID-19, sú umiestnení do karantény a ubytovaní oddelene od ostatných odsúdených,“ objasnila Kunová.V každom ústave sú pripravené karanténne cely, izby, sektory, kde väznené osoby umiestnia do 10-dňovej karantény po nástupe do výkonu väzby a do výkonu trestu odňatia slobody. „V súvislosti s predpokladanou treťou vlnou pandémie boli centrálne obstarané zdravotnícke osobné ochranné pracovné prostriedky v dostatočnom množstve, ktoré budú následne distribuované do jednotlivých ústavov zboru podľa potreby,“ uzavrela Kunová.Zbor väzenskej a justičnej stráže eviduje od marca 2020 úmrtie dvoch väznených osôb na ochorenie COVID-19.