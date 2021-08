Východné i stredné Slovensko potrápia búrky, meteorológovia vydali výstrahu aj pred vysokými teplotami

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.8.2021 - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy prvého stupňa pred búrkami aj vysokými teplotami. Informoval o tom na svojom webe. Výstrahy pred vysokými teplotami sa týkajú okresov Trebišov, Michalovce a Sobrance.V tých sa môže nedeľňajšia teplota vyšplhať na 33 stupňov Celzia. Výstraha platí v nedeľu od 13:00 do 17:00.Výstrahy prvého stupňa pred búrkami platia pre všetky okresy stredného a východného Slovenska. SHMÚ varuje pred zvýšenou pravdepodobnosťou výskytu búrok sprevádzaných krúpami, ktoré môžu predstavovať potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Výstrahy platia do pondelka do 6:00 ráno.